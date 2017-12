Il derby di Natale è rossoblù 

Sul piano dell'impegno e dell'approccio mentale mostrato la squadra rodigina ha riscattato la debacle di una settimana fa a Calvisano in Continental Shield, ma gli attesi progressi sul piano tecnico non si sono visti. Una vittoria comunque che serviva per i Bersaglieri, il derby è sempre il derby. Secondo posto in classifica, ma un punto perso nei confronti dei bresciani che a Mogliano hanno conquistato il bonus. Il campionato ora riprenderà il 6 gennaio, rossoblù che ospiteranno il Conad Reggio

Rovigo - Il risultato, un bel pubblico, il saluto agli azzurri del XV del Presidente del 1977 (LEGGI ARTICOLO), nessuna meta subita e il placcaggio decisivo di Parker nel finale di gara. Sono queste, e pochissime altre, le cose che la FemiCz Rovigo può tenere del 161° derby con il Petrarca. Il resto lo può tranquillamente lasciar perdere. C'erano parecchie attese per la partita del Battaglini che, oltre agli ingredienti classici di questa sfida vecchia di 70 anni, metteva in campo anche importanti interessi di classifica. Invece ne è uscita una gara monca nella quale il gioco non è mai decollato, un po' per timore di scoprirsi troppo e abbastanza di più per l'incapacità delle due squadre di dare continuità e ritmo al match. In questo senso ha maggiori responsabilità la FemiCz Rovigo che ha mostrato di essere superiore al Petrarca per volume di gioco e quantità di possesso, ma che, come in altre circostanze, è mancata nella fase conclusiva sperperando troppo in fase offensiva. Giocare per 20 minuti con un uomo in più e non riuscire a segnare nemmeno un punto la dice lunga sulle difficoltà realizzative della squadra rossoblù. Il successo sul Petrarca, in ogni caso, ha rafforzato il ruolo di avversario più credibile del Patarò Calvisano. La prestazione fornita contro i padovani, però, non può lasciare del tutto soddisfatti McDonnell e Casellato. Alla FemiCz Rovigo continua a mancare la capacità di chiudere le partite nel momento in cui lo può fare (e contro il Petrarca nella ripresa le opportunità non sono certo mancate!) trovandosi poi a correre rischi spaventosi in un finale di gara vissuto dai tifosi rossoblù con il cuore in gola. Sul piano dell'impegno e dell'approccio mentale mostrato la squadra rodigina ha riscattato la debacle di una settimana fa a Calvisano in Continental Shield, ma gli attesi progressi sul piano tecnico non si sono visti. La mischia ha fatto il suo dovere, anche se in paio di circostanze non è stata cattiva come avrebbe dovuto essere e in rimessa laterale non ha sempre brillato, mentre il reparto arretrato ha confermato le sue eterne difficoltà nel guadagnare la linea del vantaggio nonostante abbia potuto gestire un bel numero di palloni.

Insomma niente di nuovo in casa rossoblù. C'è del lavoro da fare, ma è sicuramente meglio farlo vincendo ed è quello che sta accadendo alla FemiCz Rovigo. Esaurito il bellissimo cerimoniale del pre-partita con i reduci del XV del Presidente che nel 1977 fecero paura agli All Blacks a ricevere applausi a scena aperta dal pubblico del Battaglini, il derby è partito con i rossoblù che hanno mostrato subito di salire in cattedra. Già al 3' hanno trovato il vantaggio con un penalty di Mantelli scaturito da un fallo del Petrarca in mischia ordinata. I padovani, però, non si sono fatti intimidire e hanno replicato con una percussione di Vanozzi al 9' fermata fallosamente dalla difesa rodigina. La conseguente punizione di Menniti-Ippolito ha portato il match in parità. Poco dopo Cannone ha effettuato un placcaggio pericoloso su Momberg e l'arbitro Schipani ha estratto il cartellino giallo. Mantelli ha spedito tra i pali il relativo penalty. Situazione migliore non poteva esserci per la FemiCz Rovigo che si è ritrovata nuovamente in vantaggio e in superiorità numerica. Evidentemente, però, i rossoblù non amano trovarsi in queste condizioni (qualcuno dello staff tecnico può spiegare perchè?) visto che anche sabato scorso a Calvisano la squadra polesana aveva mostrato di non trovarsi a proprio agio nel giocare con un uomo in più. Anche stavolta nei dieci minuti di “sin bin” a favore della FemiCz Rovigo si è visto di più il Petrarca. Ristabilita la parità numerica in campo alla mezzora è arrivata anche quella sul tabellino, sempre per merito di Menniti-Ippolito dalla piazzola. Il “break” della sfida (come confermerà il risultato finale) è avvenuto poco prima del riposo con il pack rossoblù protagonista di una rolling maul, finalmente eseguita come si deve, dalla quale è partita l'azione al largo che ha visto Mantelli usare un morbido calcetto a scavalcare raccolto da Majstorovic per l'unica meta segnata in questo derby. La marcatura ha dato morale alla FemiCz Rovigo che si è ripresentata in campo con un bel piglio, ma, come al solito, possesso e supremazia non si sono messe d'accordo con l'efficacia permettendo alla difesa del Petrarca di reggere senza nemmeno troppi sforzi.

Al 9' un fallo per antigioco di Su'a ha nuovamente fatto estrarre all'arbitro il secondo cartellino giallo del match, ma la FemiCz Rovigo ha fatto finta di nulla, come se non si fosse resa conto della nuova superiorità numerica. Addirittura è stato il Petrarca a prendere in mano la partita agevolato da un'inutile fallosità dei rossoblù apparsi quasi incapaci di gestire i momenti decisivi del match. Mentre il ritmo della gara, mai troppo elevato per la verità, è andato ulteriormente calando il Petrarca ha cercato di tornare in partita accorciando le distanze con un altro piazzato di Menniti-Ippolito al 22'. Fortunatamente Mantelli ha replicato, sempre su punizione, poco più tardi, mantenendo i padovani a sette punti. A questo punto la FemiCz Rovigo ha provato a gestire la partita, ma la squadra rossoblù non sembra in questo momento attrezzata per riuscire in questo compito che richiede soprattutto lucidità. Ne ha approfittato il Petrarca che nel finale si è gettato all'attacco con grande coraggio e generosità mancando di poco la marcatura che avrebbe potuto significare un insperato pareggio. L'ultimo assalto è stato letteralmente “demolito” da un devastante placcaggio di Parker (fantastico, ndr) che ha messo fine al match e fatto un bel regalo di Natale alla FemiCz Rovigo e ai suoi tifosi. Il successo della FemiCz Rovigo, visti i valori espressi in campo, non fa una piega ma la formazione di McDonnell e Casellato (che non hanno effettuato nemmeno un cambio e in campionato non succedeva da vent'anni!) deve fare di più se vuole assumere definitivamente il ruolo di vera antagonista del Patarò Calvisano.

Roberto Roversi

FEMI-CZ ROVIGO - PETRARCA PADOVA 16-9 (13-6)

Marcatori: p.t. 3’ c.p. Mantelli (3-0), 9’ c.p. Menniti-Ippolito (3-3), 13’ c.p. Mantelli (6-3), 30’ c.p. Menniti-Ippolito (6-6), 37’ m. Majstorovic tr. Mantelli (13-6); s.t. 22’ c.p. Menniti-Ippolito (13-9), 27’ c.p. Mantelli (16-9)

FEMI-CZ ROVIGO: Odiete; Barion, Majstorovic, Van Niekerk, Cioffi; Mantelli, Chillon; De Marchi, Lubian, Zanini; Parker, Ortis; D’Amico, Momberg (cap.), Brugnara. All. McDonnell/Casellato

PETRARCA PADOVA: Riera; Capraro, Bacchin, Benettin, Rossi (10’ s.t. Francescato); Menniti-Ippolito, Su’a; Saccardo (cap.), Conforti, Lamaro (12’ s.t. Nostran); Cannone, Gerosa; Vannozzi, Santamaria, Scarsini (27’ s.t. Acosta). All. Marcato

ARBITRO: Schipani (Benevento)

Cartellini: 12’ p.t. giallo a Cannone (Petrarca Padova), 9’ s.t. giallo a Su’a (Petrarca Padova)

Calciatori: Mantelli (FEMI-CZ Rovigo) 4/4; Menniti-Ippolito (Petrarca Padova) 3/4

Note: giornata serena, circa 8°, campo leggermente pesante. Prima del fischio d’inizio si è tenuta la celebrazione del quarantennale della prima partita degli All Blacks in Italia, giocatasi all’Appiani di Padova il 22 ottobre 1977, con la presenza di molti dei protagonisti che in quell’occasione scesero in campo tra le fila del XV del Presidente. Spettatori circa 1800.

Punti conquistati in classifica: Rovigo 4; Petrarca 1

Man of the Match: Parker

LA CLASSIFICA: Patarò Calvisano 39; FemiCz Rovigo 36; Petrarca 32; Fiamme Oro 27; Viadana 26; Lafert S. Donà 24; I Medicei Firenze 17; Conad Reggio 10, Lazio 6; Mogliano 4.



Eccellenza - IX giornata – 23.12.2017 - ore 14.00

S.S. Lazio Rugby 1927 v Fiamme Oro Rugby 8-24



Eccellenza - IX giornata – 23.12.2017 - ore 15:00

Rugby Viadana 1970 v Toscana Aeroporti I Medicei 33-20

Lafert San Donà v Conad Reggio 29-21

Mogliano Rugby v Patarò Calvisano 12-29

Femi- CZ Rovigo v Petrarca Padova 16-9

Prossimo turno

Sabato 6 gennaio 2018

San Donà - Viadana

Calvisano - Medicei

FemiCz Rovigo - Reggio

Mogliano - Fiamme Oro

Lazio - Petrarca Padova