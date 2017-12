Dopo il derby incartano i regali

Un appuntamento che si ripete da diversi anni a questa parte. La Croce Rossa di Rovigo ha allestito all’interno del centro commerciale La Fattoria un banchetto per incartare i regali ed omaggiare i più piccoli con dei palloncini. A dare una mano tre campioni dello sport ovale: Andrea Bacchetti, Andrea De Marchi e Joe Van Niekerk

Rovigo - Centro commerciale La Fattoria gremito la vigilia di Natale, nel pomeriggio diversi banchetti di varie associazioni incartavano i regali in cambio di una piccola offerta. A sostegno della Croce Rossa di Rovigo tre campioni dello sport più amato dalla città in mischia. Tutti e tre hanno vinto sabato 23 dicembre i rispettivi derby, e il pomeriggio della vigilia hanno voluto regalare un momento di gioia anche fuori dal campo. Andrea Bacchetti (nato e cresciuto nel Rovigo) ha appena vinto il derby della capitale con la maglia delle Fiamme Oro battendo all’Acqua Acetosa la Lazio (8-24), mentre Andrea De Marchi e Joe Van Niekerk al Battaglini hanno festeggiato come meglio non si poteva imponendosi nel derby d’Italia contro il Petrarca Padova (16-9).

Tanti i bambini che si sono avvicinati al banchetto della Croce Rossa, per loro i rugbisti avevano preparato dei palloncini a forma di cagnolino, mentre per i genitori hanno incartato i doni da mettere sotto l’albero con tanto di autografo.

Tutto il ricavato delle offerte ovviamente verrà destinato in beneficenza.