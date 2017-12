Il Grande Nord si presenta al Polesine

Approda anche nel territorio rodigino il nuovo soggetto politico che prende il nome di Grande Nord. E si presenta, con il sottotitolo di Delta del Po’ “Alberto Mario”. A spiegare ai rodigini di che soggetto politico si tratta è Paolo Berto, coordinatore del movimento politico. Presenti anche Daniele Margotti coordinatore del Comitato Medio Polesine “Carlo Cattaneo” e Sicchiero Mauro coordiatore del Comitato Città di Rovigo “G.Franco Miglio”



Rovigo – “Il movimento politico Grande Nord è nato da leghisti delusi che non si identificano più nella lega che Salvini ha cambiato, togliendo alcuni punti cardini della sua identificazione politica. Ha trasformato la Lega Nord in una Lega Nazionale, ci racconta che pensa di eliminare l’articolo 1 dello statuto dove sta scritto che la finalità principale del movimento è il raggiungimento dell’indipendenza della Padania con metodi democratici ed il suo riconoscimento quale Repubblica federale. Tutto questo perché cosa? Per cercare di prendere voti al sud”. Il coordinatore del movimento politico Grande Nord, comitato Delta del Po’, Paolo Berto, presenta il soggetto politico al Polesine, partendo dalle origini e spiegando gli obiettivi futuri.

“Bisogna tornare ad una politica sensibile alle problematiche economiche e sociali dei cittadini dando loro risposte concrete, con i fatti, facendo tutto il possibile per risolvere i problemi e non far finta di farlo o facendo gli interessi, ancora peggio, degli amici – commenta Berto – La gente non va più a votare perché non ne può più di promesse, di non essere considerati rispettati perché a questi politici non gliene frega niente, l’importante per loro è restare, appunto, ben attaccati alla poltrona”.

“Noi di Grande Nord non abbiamo ambizioni personali di arrivare a sederci su una poltrona, non ne abbiamo bisogno e non facciamo politica per avere delle entrate pecuniarie. Noi di Grande Nord ci proponiamo per una politica sensibile alle problematiche economiche sociale dei cittadini del Nord, (pensiamo ad una organizzazione politica alla SudTiroler Volkspartei) e per questo noi ci adopereremo in particolare per il Veneto ma per noi in particolare per il Polesine. Lavoreremo ed appoggeremo ogni iniziativa politica che spinga verso una qualsiasi forma di autonomia, ma l’obiettivo è di arrivare successivamente all’indipendenza dei popoli in tutta Europa; quindi non una Europa tenuta assieme da coloro che ci opprimono per i loro interessi particolari”.

“Tra le nostre proposte c’è la semplificazione e annullamento di migliaia di norme che stritolano gli artigiani, i commercianti, i piccoli agricoltori e le piccole imprese che sono la vera spina dorsale del paese. Ma anche in merito al tema del lavoro con orari, e modalità lavorative in base alle esigenze di ogni lavoro e lavoratore, in particolare, per le donne (pensiamo alla donna figlia e madre fulcro di ogni famiglia) favorendo il desiderio di formare così una famiglia e magari di rimettere in moto la natalità. E ancora maggiore sicurezza, non quella annunciata e poi non realizzata e immigrazione solo se controllata e pianificata nei dettagli. Grande Nord propone di ridare alla politica un ruolo di servizio per i cittadini ascoltandoli e cercando di fare in modo che la politica possa dare un concreto aiuto e soprattutto dignità nella loro vita quotidiana”.