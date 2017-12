Tanto par ridare, Foxy Ladies e tanti altri al Ballarin 

EVENTI LENDINARA (ROVIGO) Sabato 23 dicembre alle ore 21 al teatro Ballarin si terrà il concerto "Top of the Nineties" della scuola di musica Rock Music Academy

AMBIENTE VENETO ROVIGO Le golene del fiume Po di Canaro ed il giardino botanico di Porto Caleri a Rosolina sono i due siti coinvolti per il progetto Boschi a Natale previsto per il 10 dicembre

MANIFESTAZIONI LENDINARA (ROVIGO) Sala gremita di gente per la presentazione ufficiale di tutte le attività in programma per il prossimo anno in città e nelle frazioni