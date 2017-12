"Adesso li hanno persino sradicati"

Lendinara (Ro) -, pluriennali,maestosi,autoctoni, sani, in una posizione che non crea danno o pericolo ad alcuno". Lo dice Moreno Ferrari, esponente del Comitato Lasciateci Respirare, che torna sulla questione degli alberi tagliati a Saguedo."Prima li hanno massacrati - prosegue - poi, difronte alle polemiche della gente e delle minoranze consigliari, si sono fermati e ora, a riflettori spenti, c'hanno fatto questo bellissimo regalo di Natale, sradicandoli definitivamente, per poi ,giurare di rimpiantarli uguali identici, delle dimensioni perlopiù di un fuscello. Tutto ciò naturalmente in controtendenza con il mondo intero, e in particolare con la Regione Veneto che lancia a livello nazionale il progetto 'Regaliamo e piantiamo un alberto per ogni Veneto'. Modo questo, riconosciuto dagli esperti, per assorbire le maligne polveri sottili che imperversano nella pianura padana e rendendola una zona di inquinamento a livello del sud-est asiatico".