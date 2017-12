Oltre 350 partecipanti alla conviviale della Polisportiva

C’erano tutti, atleti, tecnici, dirigenti, volontari, sponsor, una festa in piena regola per la Polisportiva San Pio X per finire e cominciare una nuova stagione di successi

Rovigo - Palestra di via Mozart gremita in ogni ordine di posti, trecentocinquanta per la tradizionale cena di Natale con scambio di auguri della Polisportiva San Pio X. Conviviale che chiude un 2017 davvero esaltante sia sul piano sportivo che organizzativo. Il 2018 segnerà la fine della 58^ stagione agonistica consecutiva della polisportiva San Pio X ella società presieduta da Martina Galiazzo, ci si avvicina a grandi passi al 2019 quando si festeggeranno alla grande il 60esimo compleanno di una delle più belle realtà dello sport rodigino, polesano e veneto.

Il 2017 è un anno di grandi successi, soddisfazioni che sono merito degli atleti dello staff tecnico, dei dirigenti e dei volontari che ogni giorno in allenamento e nelle attività di supporto consentono alla società di proseguire nel suo grande cammino. Cena con gli sponsor, fondamentali per la crescita della società, il bilancio dei risultati sportivi è stato tracciato nella serata dal presidente Martina Galiazzo e dal responsabile della comunicazione della polisportiva Paolo Sasso partendo dal volley femminile.

Un grandissimo appassionato saluto a Luigino Navaro che da questa stagione ha appeso il pallone al chiodo lasciando dopo tantissimi anni il ruolo di allenatore, e di costruttore di nuovi talenti per il volley gialloblù. Il volley a cavallo tra la fine della stagione 2016-2017 e l’inizio della stagione 2017-2018 ha visto nel 2017 la squadra under 16 conquistare il titolo di campione provinciale 2016-2017, senza perdere una partita, un grande record che la squadra sta allungando anche in questa stagione. L’under 14 si è classificata al terzo posto nel campionato provinciale, la squadra under 16 oltre alla vittoria nel proprio campionato di categoria ha partecipato anche al campionato di seconda divisione conquistando la promozione in prima divisione.

Il campionato di seconda divisione ha visto la vittoria della squadra dei Santi che è composta da atlete delle polisportive San Pio X e San Bortolo. I successi del volley vanno di pari passo con la grande forza del vivaio gialloblù che vede ogni giorno nuovi atleti e atlete aggiungersi alla famiglia della pallavolo consentendo ai successi della polisportiva di proseguire, il tutto coordinato dal responsabile Maurizio Zanesco.

Nel calcio l’academy, gemellata con il Padova, ha le squadre al via nei piccoli amici, primi calci, pulcini, esordienti, giovanissimi e terza categoria con sempre nuovi calciatori, che a partire dai nati nel 2013, chiedono di entrare nel mondo del calcio accompagnati dallo staff tecnico della polisportiva San Pio X coordinato dal direttore sportivo Simone Zemella. La polisportiva all’inizio di questa stagione aveva deciso di partire nel campionato di terza categoria unendo la squadra dello scorso anno con la juniores e ad allenare l’undici del San Pio X è stato chiamate Federico Princi che era l’allenatore della squadra più giovane con l’obiettivo di classificarsi tra il settimo e l’ottavo posto. La squadra sta andando oltre le aspettative e ha chiuso il girone di andata al quarto posto. Il grande risultato della prima squadra, che disputa il campionato di terza categoria, è la punta di diamante del movimento gialloblù nel calcio che l’estate scorsa ha avuto anche il successo organizzativo del camp estivo organizzato con il calcio Padova con oltre cento iscritti. La polisportiva è anche il doposcuola Angolo Cottura, ormai punto indispensabile di servizio alle famiglie del quartiere e non solo, è anche eventi come la castagnata e la festa dello sport. Nella conclusione un grande in bocca al lupo alla squadra under 16 di volley che per il secondo anno consecutivo dal 27 a 30 di dicembre parteciperà a Modena alla nona edizione del trofeo internazionale giovanile di volley Moma winter cup cui prendono parte 208 squadre e 3200 atleti di Italia, Germania, Olanda e San Marino. La manifestazione si giocherà in ben 68 impianti della provincia modenese, è una delle più importanti manifestazioni internazionali del settore è una ulteriore prova per la crescita delle pallavoliste, una nuova sfida che chiuderà il 2017 e aprirà il 2018 a nuovi grandi successi sia nel calcio che nel volley che nella vita forza San Pio X.