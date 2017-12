Un record che resisteva dal 22 settembre del 1996 

Non è un mistero per nessuno che Joe McDonnell sia piuttosto parco nell'utilizzo dei cambi. Rispetto ai due campionati disputati dalla FemiCz Rovigo con Pippo Frati alla guida, il tecnico neozelandese ha mostrato di fare un impiego più contenuto della panchina sia in termini numerici (sostituisce meno giocatori) che di minutaggio (i “panchinari” entrano in campo più tardi).

Rovigo - Sabato 23 dicembre nel 161° derby con il Petrarca la FemiCz Rovigo ha concluso il match con gli stessi 15 giocatori con i quali lo aveva iniziato. Un evento che ha dello straordinario in un'epoca in cui anche la gestione dei cambi dalla panchina è diventata una soluzione strategica. La possibilità di effettuare ben 8 sostituzioni, come prevede l'attuale regolamento, permette di cambiare mezza squadra e, quindi, offre la possibilità di ridisegnare l'impostazione tattica di una partita e di modificare l'assetto di una squadra. Contro il Petrarca, invece, McDonnell e Casellato (ma la decisione è del neozelandese) hanno preferito attenersi alle regole in vigore fino ai primi anni '70, quando non erano ammesse le sostituzioni.

I “panchinari, che all'inizio erano solo due, arrivarono solo qualche stagione più tardi e la loro funzione era soltanto quella di entrare in campo al posto di qualche infortunato. Poi i cambi ammessi passarono fino a cinque giocatori e a quel punto si iniziò a pensare all'uso tattico delle sostituzioni. Nel 1999 la panchina si popolò ulteriormente con sette sostituti a disposizione dei tecnici e da diverse stagioni si è giunti agli attuali otto giocatori con l'avvento di un nuovo modo di concepire i cambi, non più semplici sostituzioni di qualche infortunato ma una vera e propria gestione tecnica. Per questo ha destato molta curiosità vedere la FemiCz Rovigo finire un match duro e combattuto come quello giocato con il Petrarca con gli stessi uomini del XV iniziale.

Per trovare un precedente simile in casa rossoblù bisogna risalire a più di vent'anni fa, esattamente alla stagione 1996/97. Era il 22 settembre del 1996 e al Battaglini si giocava la seconda giornata di campionato e anche in quella occasione era in calendario un altro derby veneto: quello tra il Rovigo, allora sponsorizzato da Record Cucine, e il Benetton Treviso. Finì 31 a 25 per i trevigiani con i rossoblù a segno con tre mete, Bordon, Golfetti e Scanavacca, il quale realizzò anche due penalty e due trasformazioni. Sulla panchina del Rovigo c'era il trevigiano Francesco Dotto, alla sua prima stagione come allenatore della formazione polesana. Dotto non effettuò alcuna sostituzione nonostante all'epoca ne fossero ammesse cinque. Ecco la formazione che disputò tutti gli 80 minuti: Lucchin; Kavtarashvili, Bordon, Brunello, Gnesini; Scanavacca, Marcuglia; Coppo, D. Barion, Soncini; David, Mass. Dolcetto; Medea, De Stefani, Golfetti. C'è da ricordare che Dotto aveva fatto la stessa cosa, cioè non utilizzare i giocataori della panchina, anche nel turno precedente quando il Rovigo venne sconfitto a Roma per 33 a 22. Dopo due sconfitte di fila la prima vittoria per il Rovigo di Dotto arrivò alla terza giornata quando i rossoblù si imposero in casa del Petrarca per 42 a 20, ma stavolta il tecnico trevigiano utilizzò tutti e cinque i cambi consentiti. Per la cronaca quel Rovigo, il presidente era Giuseppe Toffoli, venne eliminato nei quarti di finale proprio dalla formazione bianconera al termine di tre partite (andata, ritorno e bella) molto equilibrate. Dal settembre del 1996 e fino a sabato scorso, dunque, mai era accaduto che la formazione rodigina chiudesse una partita senza far ricorso alla panchina. A suo modo un record.

Roberto Roversi