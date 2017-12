Detenzione e sequestro confermato

Il Tribunale del Riesame di Venezia ha rigettato il ricorso presentato dalle difese dei sei arrestati (LEGGI ARTICOLO), per ottenere la attenuazione delle misure cautelari disposte dalla direzione distrettuale antimafia di Venezia e ha analogamente rigettato il ricorso contro il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di numerosi appezzamenti agricoli in Polesine. Al centro di tutto, appunto, l'inchiesta che ha visto sei arrestati e in tutto 41 indagati e che ipotizza lo smaltimento di fanghi da depurazione sui campi senza che questi rifiuti speciali avessero attraversato tutte le tappe previste dalla normativa prima dello spandimento (LEGGI ARTICOLO). Sull'attività dell'azienda è già aperto un processo penale sull'incidente mortale sul lavoro che il 22 settembre del 2014 è costato la vita a quattro persone (LEGGI ARTICOLO), oltre che quello sugli spandimenti di fanghi da depurazione in Toscana, condotta da Firenze (LEGGI ARTICOLI). Per quest'ultima, è stata di recente comunicata la chiusura delle indagini preliminari, con nuovi indagati (LEGGI ARTICOLO)



Rovigo - Il ragionamento seguito dai giudici si conoscerà entro 45 giorni. Il dispositivo letto da loro, però, ha rigettato il ricorso presentato dalle difese dei sei arrestati - gli avvocati Marco Petternella, Paola Malasoma, Massimiliano Ponzetto - confermando quindi le misure cautelari disposte dalla Direzione distrettuale antimafia di Venezia.

A venire arrestati, lo scorso 10 dicembre, erano stati Gianni e Alessia Pagnin, 66 e 41 anni, di Noventa Padovana, individuati come ex vertici di Coimpo; Rossano Stocco, 57 anni, di Villadose, individuato come legale rappresentante di Agribiofert, ditta che aveva in affitto una parte delle attrezzatute di Coimpo; Mario Crepaldi, 62 anni, di Adria, chiamato in causa come preposto di Coimpo; Mauro Luise, 57 anni, di Adria, ritenuti a lungo tra i vertici di Coimpo e ora ritenuto dirigente di fatto di Agribiofert; Glenda Luise, 27 anni, la figlia. Per Pagnin padre e Luise padre era stato disposto il carcere, mentre per gli altri i domiciliari.

L'imponente indagine dei carabinieri forestali ipotizzava uno smaltimento di rifiuti speciali non in regola. Questo perché Coimpo, come Agribiofert, in estrema sintesi tratta fanghi da depurazione, per trasformarli poi in materlale che possa essere spanto sui campi. Perché questo avvenga devono essere rispettate determinate tempistiche e anche eseguiti alcuni passaggi e trattamenti. Una scansione che non sarebbe stata però rispettata, perché l'unico obiettivo, secondo gli investigatori dei carabinieri forestali, sarebbe stato quello di massimizzare il processo, trattando quindi il massimo della quantità possibile nella minore unità di tempo possibile.

Sui campi quindi sarebbero finiti, in quantità ingenti, fanghi che non sarebbero stati pronti per questo spandimento. Il sistema, secondo gli inquirenti, poteva contare su una vasta rete di complicità: in tutto gli indagati infatti sono 41, compresi agricoltori che, a fronte dello spandimento di fertilizzante e di aratura, non si sarebbero fatti troppe domande, ma anche autotrasportatori che avrebbero viaggiato con documentazioni non genuina.

Il Tribunale del Riesame, nella giornata di giovedì 28 dicembre, ha anche rigettato la richiesta di dissequestro di circa 170 ettari di terreno, di un imprenditore agricolo. Si tratta di un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca.