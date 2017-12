Se il Natale è quello che senti

Bianco Natale diverte tutti con curiosità e amabilità. Uno spettacolo ironico che fa riflettere sul significato del Natale. Il professore e la sua assistente mettono in campo tutta una serie di gag ed analisi, corroborate da video interviste e sondaggi in sala, per arrivare alla fine a dire che “Il Natale è quello che senti, quello che fai e dai agli altri”



Adria (Ro) - Divertente e curioso, in certi momenti proprio esilarante. Bianco Natale, lo spettacolo di Pantakin proposto nel foyer del teatro comunale di Adria il 26 dicembre, è stato molto gradito dal pubblico presente di grandi e piccini.

Artefici dell’ora e 10 minuti di divertimento Emanuele Pasqualini, autore, regista e protagonista della pièce, e Valentina Framarin, spalla del professore che con grande scienza intendeva analizzare il fenomeno del Natale.

Natale sviscerato attraverso il “metodo scientifico” di analisi dei simboli che lo rendono importante per tutte le persone: l’albero addobbato, il presepio con la grotta, la slitta con le renne, le grandi adunate familiari, il sacco pieno di regali, le poesie da recitare di fronte a parenti e amici, i fiocchi di neve.

Con dolcezza e simpatia i due attori si sono confrontanti con i presenti, coinvolgendo bambini e adulti, fino ad una tombola finale appositamente creata per lo spettacolo.

Un’opera del circuito di Arteven, che ha visto la compartecipazione di compagnie, per valorizzare lo spettacolo dal vivo, la ricerca e le forme di sperimentazione artistica che ha centrato l’obiettivo.

Infine, un poco di promozione in più non avrebbe guastato.