Che anno di battaglie 

Sicurezza, ambiente, agricoltura, istruzione, lavoro: su questi temi si è battuto il senatore Bartolomeo Amidei in Parlamento dove vanta quasi il 100% di presenze fisiche in aula e una percentuale vicina al 90 per quanto riguarda le votazioni



Rovigo - Un anno passato in prima linea: è tempo di bilanci per il senatore Bartolomeo Amidei che ripercorre brevemente i passi salienti ed i risultati conseguiti in aula in questo 2017 che sta per chiudersi e che lo ha visto uscire dal gruppo di Forza Italia (LEGGI ARTICOLO) per passare successivamente in Fratelli d’Italia (LEGGI ARTICOLO).

Tra i vari atti il più attuale e importante secondo Amidei è la proposta di revisione della legge sulla legittima difesa (LEGGI ARTICOLO): unico esponente di Forza Italia in Senato ad aver presentato una proposta di legge in tal senso, il parlamentare bassopolesano nel suo disegno ha voluto prevedere tutele speciali per le vittime di violenza all'interno della propria abitazione superando la norma che recita che la difesa dev'essere proporzionata all'offesa e inserendo la presunzione di legittima difesa, perché chi viola la privacy, gli affetti e la sfera abitativa entrando con l'intenzione di delinquere possa esser dissuaso dal farlo con qualsiasi mezzo o strumento.

Anche sul Parco il senatore non ha mancato di dare battaglia: fortemente contrario sia all'ipotesi di nazionalizzare e di interregionalizzare (LEGGI ARTICOLO) - pena subire la regia dei vicini ferraresi - Amidei, in commissione come sul territorio, ha lottato per il mantenimento dello status quo, un parco regionale che tenga conto della peculiarità, delle specificità e delle unicità dell'area, pur nell'intenzione e nella convinzione di rilanciarne l'azione e la gestione dell'attuale governance, con la proposta avanzata già da tempo di redigere una legge speciale per il Delta e per il Polesine.

E poi la pizza: il riconoscimento della professione di pizzaiolo (LEGGI ARTICOLO) è il giusto tributo al prodotto italiano più noto nel mondo, fresco tra le altre cose di "benedizione" da parte dell'Unesco che lo ha elevato a "patrimonio dell'umanità"con la sua “arte”. Quasi 200mila pizzerie, un indotto di un milione di persone e 5 milioni di pezzi sfornati ogni giorno, la dicono lunga sull'importanza di questo vero e proprio brand del Made in Italy. Curiosità: dopo le varie presenze ai campionati italiani ed europei di categoria (anche la pizza vanta competizione del genere), Amidei sarà di scena a metà gennaio a Napoli ospite del sindaco De Magistris proprio per rilanciare la sua azione a tutela dei pizzaioli.

In finale di 2017, l'azione condotta congiuntamente con l'onorevole Diego Crivellari (Pd) ha portato poi a un importantissimo traguardo: la regolarizzazione di 1300 docenti Afam (LEGGI ARTICOLO), precari dei conservatori, battaglia avviata per primo proprio da Amidei e che ha sancito a ridosso di Natale un lieto fine atteso addirittura da 19 anni. Scorrendo tra le altre varie azioni ecco ancora la questione delle barriere architettoniche in stazione, la crociata per riconoscere le accise sul gas del rigassificatore affinché diventassero valore da defalcare sui carburanti come sconto alla pompa per i residenti polesani, legame inevitabile con un'altra battaglia, quella condotta contro l'emendamento Santini che esenta da Imu e Tasi i rigassificatori (quando il Comune di Porto Viro aveva appena visto riconoscere in Cassazione un risarcimento milionario), la mozione Amidei approvata all'unanimità sul ruolo del sindacati ispettivo di interpellanze, interrogazioni e mozioni giacenti e inascoltate da anni in aula, le missioni in Montenegro, Turchia e Crimea, i risultati conseguiti sul fronte della Transpolesana (leggasi nuovo asfalto), la difesa della polizia penitenziaria - causa perorata anche con visite al vecchio e nuovo carcere - gli emendamenti a favore dell'agricoltura tra cui quelli sulla crisi del settore cerealicolo e dell’ortofrutta, del latte, olio, xilella e tutela dell’origine del prodotto e del luogo di produzione attraverso una etichetta certa che ne sancisca la tracciabilità e l'impegno sul fronte immigrazione contro il ministro Alfano e Minniti poi e l'esagerato sostegno che si traduce in agevolazioni alle cooperative che gestiscono il servizio, quando centinaia di miglia di famiglie italiane sono a rischio povertà.

Capogruppo in due commissioni - Agricoltura e Politiche europee - Amidei vanta anche quasi il 100% di presenze fisiche in aula e una percentuale vicina al 90 per quanto riguarda le votazioni. In finale di legislatura, sul fronte meramente politico, ha detto addio a Forza Italia, cui aveva aderito già dal 1994 di cui è stato prima coordinatore e poi commissario provinciale riconfermato, per abbracciare Fratelli d'Italia (è in direzione nazionale): una decisione sofferta ma necessaria legata a principi di coerenze e di rispetto, rileva, "di fronte al rientro nel partito di troppi fuoriusciti che hanno contattato Forza Italia facendo anzi politica per i suoi avversari e con il Pd, quando solo pochi giorni prima hanno votato la fiducia a Renzi e Gentiloni, paladini della loro scellerata politica. Se avessi puntato solo a un posto sicuro in Parlamento sarei rimasto, ma contro i miei princìpi io non ci vado...".