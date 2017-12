Idrovia integrata col trasporto marittimo. Non è solo un sogno 

Un progetto nel quale il deputato polesano del Pd Diego Crivellari crede molto, come ha ribadito nel corso dell'incontro con per gli auguri di fine anno con il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Settentrionale



Rovigo - "Ho colto l'occasione degli auguri di natale e di un prospero 2018 per portare un augurio di buon lavoro al presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale alla vigilia della volontà di accorpare anche la portualità fluviale di Mantova all'interno della rete logistica di Venezia". Lo spiega il deputato polesano del Pd Diego Crivellari, in merito a un progetto nel quale crede molto.

"Dopo l'accordo raggiunto per inserire nel sistema portuale veneto lo stesso snodo polesano di Porto Levante - precisa Crivellari - i fatti di questi giorni lasciano pensare che il progetto integrato ed intermodale di un sistema portuale marittimo connessi con la più grande idrovia nazionale sarà già all'inizio del 2018 qualcosa di concreto e pronto per essere sviluppato al meglio.

“Il mio augurio al presidente Musolino è stata l'occasione per esprimere tutta la mia soddisfazione per gli obiettivi posti e quelli già raggiunti dall'Autorità di sistema dopo la riforma dello scorso anno. In sede parlamentare ed in Commissione trasporti ho sottolineato in più occasioni e con progetti di legge quanto sia importante per l'economia polesana, veneta e nazionale una forte integrazione tra trasporto marittimo e la via delle acque interne come l'asta Padano Veneta. Un unicum che all'Autorità di Sistema veneta potrà dare un forte vantaggio ed un valore aggiunto per competere alla pari con gli altri porti internazionali. Per il nostro territorio è sicuramente una grande vittoria".