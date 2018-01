Centro diurno e nuovi servizi, ma senza aumentare le rette

Una serie di investimenti, miglioramenti e nuovi servizi, presentata dall'avvocato Sandra Passadore, presidente del Csa, il Centro servizi anziani di Adria



Adria (Ro) - "Il bilancio di previsione per l'anno 2018 e previsionale nel triennio sono stati costruiti nell'ottica di migliorare la qualità dei servizi offerti dal Csa". Lo spiega Sandra Passadore, avvocato e presidente del Centro Servizi anziani, la Casa di riposo di Adria.

"Innanzitutto - prosegue - saranno avviati i corposi lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, impiegando il contributo erogato da Regione Veneto (poco meno di un milione e mezzo di euro). Con l'occasione saranno migliorati alcuni aspetti strutturali e impiantistici degli edifici componenti il Centro Servizi. In particolare sarà eseguita una pulizia a fondo della facciata esterna.

Si provvederà alla sistemazione delle aree esterne, compreso il parcheggio esterno. Internamente saranno ricollocate e valorizzate alcune funzioni di supporto alle attività assistenziali, per renderle maggiormente funzionali nell'accoglienza e confortevoli per chi frequenta a vario titolo il Csa".

"Per quanto riguarda i servizi, sarà implementato il sistema di gestione della qualità nell'ottica di soddisfare in maniera completa le esigenze di quanti richiedono le prestazioni del Csa. Sarà attivato il Centro diurno per anziani non autosufficienti (ha una disponibilità di 8 posti), che andranno a sommarsi ai posti oggi disponibili per anziani auto e non autosufficienti. Le prestazioni assistenziali di base sanitarie saranno conservate negli attuali standard, mentre verranno potenziate le attività di socializzazione e relazionali, coinvolgendo sempre più la comunità e le diverse realtà di volontariato presenti nel territorio adriese".

"Una particolare attenzione sarà prestata alla crescita delle competenze delle risorse impegnate nell'erogazione dei servizi, attraverso interventi formativi più consistenti per il personale impegnato nelle attività dirette.

Non sono stati previsti aumenti delle rette di ospitalità, nonostante il mutato contesto in cui si trova ad operare il Centro servizi, e la riduzione della partecipazione pubblica alla copertura dei costi di carattere sanitario sostenuti dal Csa, ma anche in considerazione delle difficoltà di carattere economico che attraversano la comunità, di cui il Centro Servizi si sente parte".