Il match con gli emiliani non è da sottovalutare

Al Caffè Molinari di piazza Vittorio Emanuele II e alla segreteria di viale Alfieri sono già disponibili in prevendita i biglietti per assistere alla partita tra FemiCz Rovigo e Conad Reggio di sabato 6 gennaio. La segreteria dello Stadio sarà aperta anche sabato mattina dalle 10 alle 12, mentre nel pomeriggio del 6 gennaio sarà possibile acquistare i biglietti direttamente ai botteghini del “Battaglini” dalle ore 14. I prezzi sono i soliti, 25 euro per la tribuna Vip, 12 euro l’intero, 10 euro il ridotto (donna e over 65) ed omaggio per gli U18.

BersagliottoLand, l’area gioco dello stadio Battaglini dedicata ai bambini che accompagnano i genitori alle partite dei rossoblù, da sabato 6 gennaio non sarà attiva ma riprenderà con la bella stagione sabato 18 marzo, in occasione della partita casalinga con il Mogliano. La seconda linea rossoblù Samuele Ortis sarà l’ospite della prossima puntata di Rugby House di giovedì 4 gennaio

Rovigo - Dopo la pausa per festeggiare il Capodanno i Bersaglieri sono ritornati subito al lavoro martedì 2 gennaio per preparare la sfida con il Conad Reggio. Formazione emiliana che ad inizio campionato era indicata come tra le pretendenti ai playoff, tanti gli ingaggi estivi, tra cui quello dell’ex rossoblù Luciano Rodriguez (che ha ritrovato Enrico Manghi e Davide Farolini). Ben presto per la squadra di Manghi ha dovuto fare i conti con un calendario non proprio favorevole (esordio in casa proprio con la FemiCz Rovigo, ndr) e la difficoltà di trovare la quadra soprattutto con i primi otto uomini. Mischia annientata proprio al Mirabello alla prima di campionato con il pacchetto di Joe McDonnell che già nel primo tempo aveva conquistato la prima meta tecnica di stagione (LEGGI ARTICOLO). Dieci miseri punti, due vittorie su 9 match disputati, 288 punti subiti, non proprio un bel biglietto da visita per presentarsi al Battaglini il giorno della Befana.

Rossoblù che però non potranno dormire sonni tranquilli, c’è un precedente nella recente storia dei Bersaglieri, ed è meglio non dimenticarselo. Durante la gestione Polla Roux i Bersaglieri proprio al Tempio subirono una sconfitta che creò non pochi problemi sul proseguo della stagione. Tra l’altro, la FemiCz Rovigo al Mirabello ha lasciato subito per strada un punto di bonus, uno dei tanti che in classifica alla fine del girone di andata hanno fatto la differenza. Tre le lunghezze di distanza dalla capolista Calvisano (39), Bersaglieri che dopo aver sistemato la difesa, ora devono iniziare ad aumentare lo score in attacco. In parte lo hanno già fatto, ma la squadra di Brunello, nonostante la sconfitta nello scontro diretto in campionato, sembra avere una marcia in più. Un gap che difficilmente potrà essere colmato a breve, il calendario non è proprio favorevole. Dopo Reggio i rossoblù dovranno affrontare le Fiamme Oro in trasferta (27 gennaio), e i poliziotti non sono quelli di inizio campionato, mentre la settimana dopo al Battaglini arriverà il San Donà. Proprio la squadra veneziana è stata l’unica a battere in campionato la formazione rossoblù, per questo il match del 3 febbraio risulta fondamentale.

Ma intanto, senza pensare troppo al futuro, la formazione di McDonnell e Casellato si deve concentrare sul Conad Reggio, match che sarà diretto da Luca Trentin (Lc). Formazione che i tecnici non hanno ancora deciso, potrebbe esserci qualche cambio rispetto al derby vinto con il Petrarca Padova (LEGGI ARTICOLO). Matteo Ferro dovrebbe essere di nuovo disponibile, e potrebbe riprendersi la maglia numero 8, ma bisognerà attendere l’allenamento di giovedì per averne la certezza. Per il resto, a parte Edo Ruffolo, dovrebbero essere tutti arruolabili, e a seconda di come andrà il match, è probabile che nella ripresa, rispetto al derby con zero cambi (LEGGI ARTICOLO) si darà spazio alla panchina.

Rugby Eccellenza

1. giornata ritorno - 6 gennaio 2018 - ore 15

Lafert San Donà v Rugby Viadana 1970

Arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Claudio Blessano (Treviso) AA2 Ferdinando Cusano (Vicenza)

Quarto Uomo Vittorio Favero (Treviso)



Patarò Calvisano v Toscana Aeroporti I Medicei

Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1 Simone Boaretto (Rovigo) AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo Francesco Pulpo (Brescia)



Femi-CZ Rugby Rovigo v Conad Reggio

Arb. Luca Trentin (Lecco)

AA1 Stefano Pennè (Milano) AA2 Nicola Franzoi (Treviso)

Quarto Uomo Massimo Brescacin (Treviso)



S.S. Lazio Rugby 1927 v Petrarca Rugby

Arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno) AA2 Antonino Nobile (Frosinone)

Quarto Uomo Stefano Rosamilia (Roma)



Eccellenza - X giornata – 07.01.18 - ore 14.00

Rugby Mogliano v Fiamme Oro Rugby

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Elia Rizzo (Ferrara) AA2 Matteo Giacomini Zaniol (Treviso)

Quarto uomo: Giuliano Bellinato (Treviso)

LA CLASSIFICA: Patarò Calvisano 39; FemiCz Rovigo 36; Petrarca 32; Fiamme Oro 27; Viadana 26; Lafert S. Donà 24; I Medicei Firenze 17; Conad Reggio 10, Lazio 6; Mogliano 4.