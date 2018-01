Coinvolto in questi mesi in una “bufera giudiziaria” che lo vede bersaglio mediatico, Davide Nalin, sostituto procuratore a Rovigo recentemente sospeso in via cautelare per una vicenda incentrata sui corsi di formazione alla magistratura (LEGGI ARTICOLO), ha deciso di scrivere in qualità di cittadino le sue ragioni e le sensazioni che sta provando assieme alla famiglia

"Egregio Direttore,

Il giorno 19 giugno 2012 ho giurato innanzi al Tribunale in composizione collegiale di Padova non solo di rispettare la Costituzione, ma anche di difendere sempre verità e giustizia.

Pur non volendo, né potendo, per il rispetto che nutro nei confronti degli organi dello Stato italiano, prendere posizione sui fatti che mi vengono addebitati, la cui confutazione avverrà nelle sedi competenti, mi vedo costretto ad intervenire nel dibattito mediatico per far valere quegli stessi principi che ho giurato di difendere nel giugno del 2012.

In queste settimane sono stato bersaglio di una campagna mediatica diffamatoria senza precedenti (che prosegue incessantemente), che ha non solo danneggiato la mia immagine personale e professionale, ma ha soprattutto causato un dolore irrimediabile alla mia famiglia ed alle persone che mi vogliono bene e che mi sono vicine in questo momento.

Ho letto su numerosi quotidiani accuse nei miei confronti non solo diffamatorie, ma anche surreali ed inverosimili.

Alcuni quotidiani hanno riportato la notizia per cui, anziché dedicarmi al lavoro, mi sarei dilettato a scrivere - nel lontano 2013, quando ero ancora un magistrato in tirocinio - articoli sui “supereroi”. Non posso credere che un articolo, frutto di una speculazione letteraria di matrice ricognitiva e gnoseologica - riconosciuta e garantita dall’articolo 33 della Costituzione (secondo cui “l’arte e la scienza sono libere...”) - sia stato il pretesto per affermare che io abbia trascurato il mio lavoro da Magistrato, la cui dedizione è stata sempre riconosciuta dai miei superiori e dal Consiglio Giudiziario di Venezia con un parere positivo nel gennaio 2014 ed un secondo parere positivo nel giugno del 2016.

Non possono nemmeno credere che un profilo Facebook recante come nick name “David Cooper”, la cui immagine di copertina reca una mia fotografia assieme alla mia amatissima gatta Minù venuta a mancare dopo 18 anni nell’ottobre del 2016, e che mi ritrae costretto a letto sofferente a causa di una gravissima patologia che mi ha colpito nel 2010, venga definito come “fake identity” (rievocante addirittura David Bowie!) ed utilizzato per spiare giovani borsiste o, peggio, come un profilo non consono alla immagine di un Pubblico Ministero.

Non riesco nemmeno ad immaginare come alcuni giornali abbiano potuto scrivere che io nel 2011, quando non ero nemmeno magistrato, abbia tenuto in Bari corsi “in qualità di magistrato” e che, una volta terminate le lezioni, abbia pedinato alcune frequentartici della scuola Diritto e Scienza lungo i vicoli baresi. Io non mi sono mai recato in Bari e, soprattutto, nel 2011 ero allettato a causa di una patologia invalidante che mi costringe ancora tuttora a deambulare con un “bastone”: quello stesso “bastone” che qualche testata giornalistica ha definito strumento (quindi, “arma bianca”) per incutere timore ad un tale “Armando”, allievo della scuola e persona che rilascia interviste nascondendosi dietro un nome questo sì “fake”, nonché agli studenti della scuola Diritto e Scienza sede di Milano.

Non posso nemmeno immaginare come sia possibile affermare che ero tra gli invitati ad una festa tenuta a Rovigo alcuni mesi fa, ma che non mi sarei recato alla predetta festa a causa della “bufera giudiziaria” nella quale sarei stato coinvolto. Ebbene, in disparte il fatto che mesi fa la cosiddetta “bufera giudiziaria” non era ancora scoppiata, chi mi conosce sa bene che le mie condizioni attuali di salute sono incompatibili con la vita notturna nei locali affollati e che la mia riservatezza ed il mio rispetto per la funzione di Magistrato mi hanno sempre tenuto lontano dalla vita mondana nel rodigino, sia diurna che notturna.

Viene da chiedersi, a questo punto in maniera ironica, quale sarà la prossima accusa che verrà mossa alle deprecabili condotte tenute nell’ambito della mia vita “parallela”: vita che io stesso ignoravo di avere sino a qualche settimana addietro.

Preferisco, tuttavia, fermarmi qua, raccontando a Lei ed ai Lettori un episodio capitato a metà dicembre 2017.

Stavo cenando con i miei genitori ed un telegiornale nazionale ha aperto con un servizio nel quale il giornalista ha testualmente affermato, riferendosi alla mia sospensione dalle funzioni e rievocando immagini rivoluzionarie: “Intanto la testa di Nalin è caduta”. Quel giorno io ho visto morire dentro i miei amati genitori ed è una sensazione di una tale impotenza che non auguro a nessuno di provare.

Diceva Friedrich Schiller: “In ciò che sembriamo veniamo giudicati da tutti; in ciò che siamo da nessuno”.

A me, come cittadino, prima che come Magistrato, non è stato nemmeno concesso il lusso di essere giudicato per ciò che sembro".

Davide Nalin,

un cittadino italiano