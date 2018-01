L'aiuto al decollo delle micro imprese 

Un’occasione imperdibile per i giovani e le start-up il progetto service “Rotary per il lavoro” al quale ha aderito il Rotary club di Rovigo che presenterà martedì 9 gennaio alle ore 21. Questo service serve ad aiutare le micro-imprese ad avviarsi o a decollare



Rovigo - La disoccupazione è forse il problema più grave che affligge il nostro Paese: grazie alle risorse finanziarie che è in grado di reperire e alle competenze professionali di cui dispone, il Rotary può contribuire ad alleviarlo.

Per aiutare le micro-imprese ad avviarsi o a decollare, il Rotary club di Rovigo ha aderito al progetto “Rotary per il Lavoro”, promosso dal Distretto Rotary 2060 (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia), che si propone di garantire l’accesso al credito e un supporto qualificato (il cosiddetto tutoraggio o “accompagnamento” previsto dall’attuale normativa) a soggetti che abbiano la voglia e la capacità di intraprendere, ma non dispongano dei mezzi economici necessari né dei requisiti di bancabilità presso gli istituti di credito.

Il progetto sarà presentato martedì 9 gennaio, alle ore 21, nella sede del Rotary club, presso il circolo sociale dove verranno presentati alcuni potenziali imprenditori, possibili candidati a cogliere questa preziosa opportunità.

Il progetto si articola in tre punti: la costituzione di un fondo di garanzia, destinato a sostenere la concessione di microcrediti per finanziare attività imprenditoriali “non bancabili” secondo gli standard attualmente applicati dagli Istituti di credito; la ricerca e prima selezione dei potenziali imprenditori grazie alle relazioni dei club e dei soci nel territorio (ordini Professionali, Cciaa, Istituti scolastici, università) e la fornitura di consulenze a titolo gratuito da parte dei soci del Rotary club (commercialisti, avvocati, notai, operatori di banca e finanza, imprenditori, esperti in business plan e organizzazione aziendale, assicuratori, ingegneri, architetti, revisori dei conti) che si sono resi disponibili a svolgere il ruolo di “tutors”.