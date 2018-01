Delta senza qualche pedina, granata al completo 

Il tecnico dei biancazzurri Alessandro Tessarin, prima della sfida in trasferta contro i bellunesi, commenta: “E’ una squadra forte, che ha una classifica importante, che si trova in vetta, con giocatori bravi come Rocco, dotata di un bel gioco”. Il mister dei granata Gianluca Mattiazzi incontra i bellunesi dell’Union Feltre: “Hanno un’ossatura molto buona, e nonostante non abbiano nomi altisonanti, le loro punte sono da tenere sotto occhio.”

Porto Tolle - Adria (Ro) - Prima gara del girone di ritorno per il Delta Porto Tolle che incontra lontano dall’Umberto Cavallari, l’Ital Lenti Belluno di Michele Baldi, compagine situata nei piani nobili del girone, staccata dai biancazzurri 6 lunghezze, con all’attivo 27 punti, 8 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, 36 reti realizzate, di cui 11 dall’attaccante classe ’90 Davide Rocco, e soltanto 28 subite. Il tecnico Alessandro Tessarin alla vigilia del match sulla sua antagonista commenta: “E’ una squadra forte, ha una classifica importante con giocatori bravi come Rocco, è dotata di un bel gioco, e si è rinforzata sul mercato.” Durante la pausa natalizia la formazione ha continuato le sedute tecniche e disputato un’amichevole terminata 5-0 contro il Mesola. L’obiettivo per ottenere il successo in questa dura trasferta sarà mantenere il percorso intrapreso in queste ultime gare e dimostrare lo stesso carattere impiegato nel match contro la capolista Virtus Vecomp: “Abbiamo lavorato aumentando i carichi di lavoro sulla forza e sulla potenza aerobica – prosegue - e per vincere dovremo continuare sulla strada che abbiamo cominciato e coi risultati che abbiamo ottenuto nell’ultimo periodo in campionato giocando con attenzione e intensità mettendo la stessa concentrazione e la stessa determinazione che abbiamo avuto nelle ultime partite.” Squalificato Tarantino, mentre indisponibile Dalla Vedova per infortunio dopo aver riportato un problema muscolare, invece Pasi rimane alle prese con una contusione subita in allenamento e Gattoni alle prese con un attacco influenzale, ma quest’ultimi potrebbero unirsi alla rosa, in panchina. Fischietto affidato al sig. Dario Duzel della sezione di Castelfranco Veneto, mentre gli assistenti saranno Simone De Nardi di Conegliano e Armando Ongarato di Castelfranco Veneto.

L’Adriese di Gianluca Mattiazzi invece ospita tra le mura amiche dello stadio Luigi Bettinazzi i bellunesi dell’Union Feltre, staccata soltanto 2 lunghezze dai granata, con 23 punti, e che ha totalizzato 6 successi, 5 pareggi e 6 risultati negativi, che ha siglato 26 marcature, di cui 11 dal bomber classe ’91 Giovanni Madiotto, e che ha incassato lo stesso numero di gol nel reparto arretrato. Il mister prima dell’incontro riguardo il suo avversario commenta: “Hanno un’ossatura molto buona con giocatori come Guagnetti in difesa, Pellizzer a centrocampo e Calì, Mattiottio e Cossalter in attacco e prolifici sotto porta. Nonostante non abbiano nomi altisonanti, le loro punte sono da tenere sotto occhio perché sono dotati di buona corsa.” Nell’allenamento pomeridiano di venerdì 5 gennaio il gruppo ha continuato la fase preparatoria prima della rifinitura, che verrà effettuata nella mattinata di sabato 6 gennaio, mentre domenica lo scopo principale sarà conseguire il bottino pieno: “Abbiamo fatto alcuni esercizi - continua- proseguendo con quelli eseguiti in settimana. Domenica non sarà semplice e lo sappiamo, ma vogliamo vincere - conclude - e quando scenderemo in campo dovremmo dimenticare tutte le nostre paure e pensare solo a correre.” Nessun squalificato per gli etruschi, mentre Berto purtroppo non sarà convocato, invece rimangono in dubbio Motti e Pregnolato, ancora in condizione non perfetta. Dirige il sig. Leonardo Tesi della sezione di Lucca, coadiuvato dai giudici di linea Milos Djordjevic di Schio e Marco Tonti di Ancona. Inizio previsto domenica 7 gennaio alle ore 14.30.

Andrea Rizzatello

Prossimo Incontro 18 Giornata

Campionato Serie D Girone C

Domenica 7 gennaio 2018 ore 14.30

Abano - Liventina

Adriese - UnionFeltre

Ambrosiana VR - Campodarsego

Belluno - Delta Porto Tolle

Cjarlins - Arzignano Chiampo

Clodiense Chioggia - Este

Montebelluna - Calvi Noale

Tamai - Legnago

Virtus Vecomp - Mantova

Classifica: Virtus Vecomp 37, Arzignano 37, Campodarsego 36, Mantova 30, Este 30, Belluno 27, Adriese 25, Union Feltre 23, , Ambrosiana 22, Delta Porto Tolle 21, Tamai 20, Cjarlins 20, Legnago Salus 19, Clodiense 17, Montebelluna 17, Liventina 15, Calvi Noale 13, Abano 10.