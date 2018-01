Efficienza e risparmio sono ancora le parole chiave per il Consorzio

Un bilancio all’insegna dell’efficienza e del risparmio per il terzo anno consecutivo quello stilato e approvato dal consorzio di bonifica Adige Po presieduto da Mauro Visentin. In questo bilancio si è contenuto l’aumento della contribuenza, c’è stata una "accurata gestione dei pagamenti e degli incassi” come afferma il presidente, oltre che una collaborazione del Consorzio Delta del Po di Taglio di Po



Rovigo - Nel pieno rispetto dei termini di legge, l’assemblea del consorzio di bonifica Adige Po ha approvato il bilancio di previsione per il 2018 nel quale sono rappresentate le entrate che saranno introitate e le spese che verranno sostenute nel 2018. E’ un bilancio dell’importo complessivo di 19milioni 844.260,03 euro con una contribuenza complessiva tra bonifica e irrigazione pari a 12milioni 346.556,85 euro.

Si tratta del terzo bilancio di previsione per questa amministrazione presieduta da Mauro Visentin il quale, in coerenza con l’impegno assunto all’atto della nomina, ha caratterizzato il suo mandato all’insegna dell’efficienza e del risparmio. Il presidente Visentin, coadiuvato dal proprio consiglio di amministrazione, ha infatti proposto all’assemblea del consorzio di bonifica Adige Po il bilancio di previsione 2018 contenendo in maniera importante l’aumento della contribuenza rispetto agli anni scorsi, attestando l’aumento per il 2018 allo 0,7%.

"Ciò è stato possibile grazie all’attenzione con cui l’amministrazione del consorzio si è posta nella gestione di ogni singolo capitolo di bilancio - spiega Visentin -. Ottimo risultato è stato ottenuto nella riduzione della previsione del mutuo iscritto nel 2018 per finanziare investimenti nella rete idraulica e nella manutenzione straordinaria degli impianti idrovori. L’amministrazione del consorzio di Bonifica Adige Po ha fatto un grande sforzo negli ultimi tre anni per abbassare la previsione di questo mutuo, portandola dalla ereditata cifra di 400mila euro del 2016 a 230mila del 2018. Un grande risultato è stato ottenuto anche sul fronte finanziario attraverso una accurata gestione dei pagamenti e degli incassi; durante l’anno in corso infatti il Consorzio ha utilizzato per periodi ed importi limitati il fido con il tesoriere risparmiando 46.500 euro rispetto alla cifra messa a previsione a inizio anno 2017 e portando la previsione per interessi passivi di tesoreria per il 2018 a 41 mila euro”.

“Lo sforzo economico che i consorziati hanno compiuto negli anni precedenti a causa dell’aumento di quasi il 40% del costo dell’energia e della riduzione dei contributi regionali sulla manutenzione e sui consumi di energia elettrica, - continua Visentin - ha permesso di arrivare alla costruzione di un bilancio di previsione 2018 dove la previsione di entrata dalla Regione Veneto per “l’esercizio e la manutenzione degli impianti idrovori” è di appena 180.658 mila euro contro il milione e 200mila euro di 5 anni fa. Lo sforzo dei consorziati assume un peso ancora maggiore se si considera che la Regione del Veneto dal 2012 non ha più sostenuto la piccola contribuenza urbana sotto i 16,53 euro”.

Il 2018 è anche il terzo anno della collaborazione del direttore con il Consorzio Delta del Po di Taglio di Po. Tale collaborazione, grazie all’accordo fortemente voluto e siglato dai due Presidenti dei consorzi di bonifica della provincia di Rovigo costituisce un valore importante per entrambi i consorzi creando delle opportunità che non sarebbero state alla portata dei due enti presi singolarmente e che si possono suddividere in due grandi classi, quella delle sinergie operative e quella delle sinergie finanziarie. Tale collaborazione si è infatti allargata anche al settore Catasto e da qualche settimana anche al settore Ragioneria dei due consorzi.