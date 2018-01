Riunione a porte chiuse sul polo natatorio

Una riunione dedicata solo alle forze di maggioranza per avere lumi, dall’avvocato civico, in merito allo stata dell’arte sulla questione del Polo Natatorio, convocata per venerdì 12 gennaio. Poi, a febbraio, forse un consiglio a tema per “illuminare” anche minoranza e cittadini

Rovigo – Si gioca ancora a carte coperte: la partita della vicenda polo natatorio continua ad essere disputata a porte chiuse. Il sindaco Massimo Bergamin ha convocato una riunione, venerdì 12 gennaio alle 15.30, invitando i capigruppo di maggioranza e la giunta. Invitato speciale l’avvocato civico, Ferruccio Lembo, che ha il mandato della giunta di portare avanti la trattativa con Unipol e Veneto Nuoto per la risoluzione della questione Baldetti.

Tema mai affrontato pubblicamente dall’amministrazione e che continua a rimanere una “questione per pochi” nonostante si tratti di una vicenda che potrebbe impegnare il Comune per milioni di euro. Solo ieri, la “protesta” della minoranza che sottolineava come dal bilancio previsionale 2018 fosse completamente scomparsa la vicenda Baldetti (LEGGI ARTICOLO). Per saperne qualcosa di più dovranno attendere un consiglio comunale ad hoc previsto per il mese di febbraio.