“Disservizi, errori umani e sporcizia: le criticità vanno risolte subito”

Risolvere definitivamente tutte le problematiche che riguardano le tratte ferroviarie Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona è l’invito che Patrizia Bartelle fa a Gianmichele Gambato presidente di Sistemi territoriali che sta gestendo, a suo avvisto male, la situazione provocando disservizi



Venezia - “Sistemi Territoriali deve accelerare i tempi per migliorare i disservizi della gestione delle tratte ferroviarie, cominciando dalla mancata comunicazione con gli utenti”. Esordisce così la consigliera regionale Patrizia Bartelle dopo esser stata testimone diretta dei disservizi accaduti nella giornata di mercoledì 10 gennaio sulla tratta Adria-Venezia che già dalla mattina presto ha dato dei problemi ai pendolari (LEGGI ARTICOLO).

“Ho parlato a lungo con il direttore dei sistemi territoriali, Gianmichele Gambato, - spiega la Bartelle - il quale attribuisce ad un errore umano quanto è accaduto. Un errore umano che si somma a tutta la serie di disservizi già segnalati come il sovraffollamento nei vagoni, i ritardi, la sporcizia, e alla pessima informazione e comunicazione tra Sistemi territoriali e gli utenti. Cittadini che ieri non hanno trovato risposte all’ufficio informazione preposto o dai display in stazione, tantomeno telefonicamente”.

Sarebbe quindi ora per Bartelle che Sistemi territoriali accelerasse i tempi di risoluzione di tutte le problematiche che continuano a susseguirsi nelle tratte ferroviarie incriminate “incontrando in tempi brevi quegli amministratori che hanno chiesto una riunione per risolvere le criticità delle littorine senza aspettare la metà di febbraio. Inoltre, è ora che la Regione Veneto prenda una decisione in merito, e per questo ho già depositato un’interrogazione”.