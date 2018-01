Dopo 11 anni la bonifica non è più un miraggio (forse)

Nel piano degli interventi 2018-2020 è previsto l’intervento di bonifica della discarica di fluff di Mardimago, anche nel triennio prima era previsto (LEGGI ARTICOLO) addirittura prevedendo un impianto fotovoltaico (LEGGI ARTICOLO), ma dell’avvio dei lavori non se ne parla: per questo il consigliere comunale Francesco Gennaro ha presentato una interrogazione a riguardo. Schierato inoltre con i cittadini di Mardimago in merito al problema della viabilità del traffico pesante



Rovigo - Lo stato dell’arte della bonifica della discarica di fluff di Mardimago. Questo l’oggetto dell’interrogazione presentata dal Movimento 5 stelle di Rovigo attraverso il suo portavoce Francesco Gennaro: “Si tratta di un problema di almeno due decenni fa, quando, a metà degli anni ’90, venne scoperta la criticità della situazione a livello ambientale, con tra l’altro, diversi casi di incendio al materiale, costituito da plastica e da altri rifiuti pericolosi presenti nel sito, divampati per combustione spontanea. Ora gran parte del materiale è stato asportato, ma il problema più grave, ovvero quello della bonifica dell’area, necessaria per evitare l’ulteriore inquinamento delle falde acquifere e che configura l’area come “la terra dei fuochi polesana”, non è più stato affrontato: si aspettava il finanziamento, di circa 1 milione di euro, da parte della Regione Veneto, per procedere alla bonifica, ma non se ne è più saputo nulla. Consultando la documentazione relativa al dup 2018-2020 abbiamo notato che nel piano degli interventi per il triennio, per l’ennesima volta, è stato previsto l’intervento. Ora vogliamo avere una risposta definitiva su quelle che sono le tempistiche per risolvere definitivamente il problema”.

In merito invece alla sentenza del Tar che ha dato torto al Comune di Rovigo e conseguentemente ai cittadini di Mardimago riguardo la questione del traffico pesante (LEGGI ARTICOLO) secondo Francesco Gennaro “ci appare assurdo, come affermato dal comitato Vivi Mardimago, che l'interesse privatistico di pochi soggetti prevalga sul diritto alla salute di migliaia di cittadini di Rovigo - afferma - che regolarmente versano le imposte dovute, così come ci appare assurdo che il vicepresidente della provincia Piasentini si schieri contro alcuni dei cittadini del territorio che amministra insieme al presidente Marco Trombini, che dovrebbe essere maggiormente "super partes": probabilmente il non essere eletti direttamente dai cittadini ha fatto dimenticare chi è il loro datore di lavoro. Il Movimento 5 Stelle di Rovigo sosterrà ogni azione volta a tutelare gli interessi della cittadinanza, ovvero dei nostri datori di lavoro, che rappresenta e ricordiamo che noi siamo sempre dalla parte dei cittadini”.