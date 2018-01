Cena in compagnia dal sapore politico

Rovigo - L'occasione era quella di una cena tra amici della senatrice Emanuela Munerato per festeggiare il proprio compleanno in compagnia di Flavio Tosi. E’ proprio, a spiegare la decisione di far confluire Fare! all’interno di quella che viene definita come quarta gamba del Centrodestra.“Abbiamo messo insieme le vicine sensibilità politiche di centrodestra in– afferma sicuro Flavio Tosi – senza Noi con l’Italia l’attuale coalizione non potrebbe raggiungere la soglia del 40% per pensare di governare da sola. I: io con il gruppo che mi ha sostenuto alle regionali venete del 2015 (12% di consensi in Veneto) mi occuperò appunto del Veneto, Raffaele Fitto della Puglia, Saverio Romano di Sicilia, Maurizio Lupi della Lombardia, con Noi ci sono Enrico Costa ex Ministro degli affari regionali, ed Enrico Zanetti segretario di Scelta civica, nelle ore scorse ha aderito anche l’Udc di Lorenzo Cesa, mentre il gruppo di Casini si è spostato a sinistra con il Pd”.- che crede in una Europa unita e solidale, che vuole promuovere un programma politico di solidarietà e coesione territoriale".Troppo presto per parlare di numero di collegi che la coalizione riserverà in Veneto a Noi con l’Italia, “, anche se, difficile pensare il contrario,, comunque non è mio stile sgomitare, credo nel sano dialogo democratico e, ed in aggiunta a loro si aggiungeranno anche altri nuovi colleghi per Noi con l’Italia”.Al posto del tradizionale taglio della torta, perché sempre di compleanno si parlava, “meglio una ben più veneta porchetta” ha commentato Flavio Tosi che per tutta la serata, con Emanuela Munerato, si è fermato a parlare con il gruppo polesano, pronto a correre per le imminenti elezioni politiche del prossimo 4 marzo.