Le polesane a caccia del bottino pieno contro le padovane

I biancazzurri ospitano i neroverdi aponensi, il tecnico Alessandro Tessarin mette in guardia il Delta: “E’ una squadra in crescita, molto giovane, dotata di grande entusiasmo e dinamismo.” I granata incontrano i patavini giallorossi, il mister Gianluca Mattiazzi commenta: “L’Este è una squadra di prim’ordine, compatta e con giocatori importanti come Bigoni, Florian, e Fioretti, con un potenziale offensivo di categoria.”



leggi l'anteprima sull'Eccellenza

leggi l'anteprima sulla Promozione

Porto Tolle - Adria (Ro) - Il Delta Porto Tolle ospita all’Umberto Cavallari, l’Abano di Franco Gabrieli, formazione in netta crescita nel torneo, che nelle ultime due gare, dopo una lunga serie negativa, ha realizzato ben 4 punti, pareggiando contro l’Ital Lenti Belluno e vincendo contro la Liventina. I patavini neroverdi, con soli 13 punti in classifica, distanti 11 lunghezze dai biancazzurri, e all’attivo 16 reti, di cui sei del bomber Mattia Cecconello, rappresenteranno la nuova minaccia, nella prossima giornata per la compagine di Alessandro Tessarin: “E’ una squadra in crescita - commenta l’allenatore - molto giovane, che ha acquistato dei buoni innesti nel mercato di dicembre, dotata di grande entusiasmo e di grande dinamismo, e possiedono dei buoni giocatori come Cecconello, Franceschini e Carteri.” Sedute atletiche e fisiche nel corso della settimana per l’undici di Enrico Gherardi e compagni, volte al preparare al meglio il match, con la rifinitura che verrà svolta sabato 13 gennaio: “Abbiamo mantenuto gli stessi allenamenti - continua Alessandro Tessarin - mentre la rifinitura la faremo il giorno prima della partita.” Arbitro dell’incontro il sig. Simone Pistarelli della sezione di Fermo, coadiuvato dagli assistenti Andrea Mastrosimone di Rimini e Nadir Bertozzi di Cesena.

L’Adriese di Gianluca Mattiazzi affronta lontano dallo stadio Luigi Bettinazzi, l’Este di Michele Florindo, quarto nel girone, in piena zona playoff, distante 5 punti dai granata a quota 25. I padovani giallorossi nella competizione hanno realizzato 27 marcature, di cui 10 ad opera di Daniele Fioretti, e subite soltanto 19, con il tecnico che alla vigilia commenta: “ L’Este è sicuramente una squadra di prim’ordine, compatta e con giocatori importanti come Bigoni, Florian, e Fioretti, con un potenziale offensivo di categoria. Saremo lontani da casa e il fattore campo inciderà, ma poi nelle partite contano gli episodi“. Nel precedente impegno contro l’Union Feltre, sono stati molti i momenti chiave, tra cui il penalty assegnato ai bellunesi, che per l’allenatore non era da concedere: ”Domenica scorsa, il rigore a mio parere non c’era: la mia squadra aveva giocato bene, mentre loro erano stati più in difficoltà, perché nella ripresa hanno superato soltanto due volte la metà campo.” Fischietto affidato al sig. Giulio Bonaldo della sezione di Conegliano, mentre i giudici di linea saranno Giovanni Pandolfo e Antonio Coderno di Castelfranco Veneto. Inizio alle ore 14.30 domenica 14 gennaio, su tutti i campi del Girone C della Serie D.

Andrea Rizzatello

Prossimo Incontro 19 Giornata

Campionato Nazionale Serie D Girone C

Domenica 14 gennaio 2018 ore 14.30

Arzignano Chiampo - Ambrosiana VR

Calvi Noale - Virtus Vecomp

Campodarsego - Clodiense Chioggia

Delta Rovigo - Abano

Este - Adriese

Legnago - Belluno

Liventina - Montebelluna

Mantova - Cjarlins Muzane

UnionFeltre - Tamai

Classifica: Virtus Vecomp 40, Campodarsego 39, Arzignano 38, Mantova 30, Este 30, Belluno 27, Union Feltre 26, Adriese 25, Delta Porto Tolle 24, Ambrosiana 22, Cjarlins Muzane 21, Tamai 21, Legnago Salus 20, Clodiense 20, Montebelluna 18, Liventina 15, Calvi Noale 14, Abano 13.