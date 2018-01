Roberto Crosta è il nuovo segretario generale

Ha 48 anni e viene da Piove di Sacco ma dal momento dell’accorpamento delle Camere di Commercio, ricopre la carica di segretario generale della Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta lagunare: Roberto Crosta, ora, è stato anche eletto dalla giunta di Unioncamere Veneto, all’unanimità, segretario generale dell’Unione Regionale



Rovigo – La giunta di Unioncamere del Veneto, riunitasi nella sede di Marghera (Venezia), ha nominato all’unanimità Roberto Crosta, attuale segretario generale della Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare, nuovo segretario generale dell’Unione Regionale.

La nomina di Crosta, che affiancherà il neo presidente di Unioncamere del Veneto Mario Pozza, rientra nella razionalizzazione imposta dalla riforma delle Camere di Commercio che ha modificato profondamente la struttura e i compiti del Sistema camerale. Da quest’anno, infatti, è stata abolita la figura del segretario generale regionale dedicato, incarico che verrà ricoperto da uno dei segretari generali delle cinque Camere di Commercio associate.

Nato a Piove di Sacco il 4 ottobre 1969 e laureato in Economia e Commercio all’Università Ca’ Foscari di Venezia, Roberto Crosta dall’ottobre 2007 è stato segretario generale della Camera di Commercio di Venezia e dal luglio 2015, in seguito all’accorpamento – primo in Italia – delle Camere di Commercio di Venezia e Rovigo di quella di Venezia Rovigo Delta Lagunare. Coordinatore dei segretari generali del Veneto, dal settembre 2016 è anche presidente della Fondazione Studium Generale Marcianum e componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Ca' Foscari.