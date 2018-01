Un super trasformista in costume di carta: spettacolo

Grandi costumi di carta che rappresentano personaggi famosi di ogni epoca e terra, mossi da uno dei più famosi performer di fama internazionale in uno spettacolo magico di musica, teatro e creatività: a Rosolina, domenica 14 gennaio, arriva Ennio Marchetto



Rosolina (Ro) – La città sarà onorata dalla presenza di un artista acclamato nel mondo, una star internazionale dell’intrattenimento, vincitore di premi del calibro del Laurence Olivier Award, il più importante riconoscimento teatrale del mondo anglosassone: domenica 14 gennaio, a Rosolina, arriva Ennio Marchetto e il suo Carta Canta, lo spettacolo che sta portando in giro per il mondo.

Attraverso costumi di carta dà vita a uno spettacolo che è una vera Babilonia di musica, teatro e creatività. Non è facile spiegare cosa succeda esattamente durante un suo spettacolo. Ci sono dei costumi di carta che raffigurano grandi cantanti e personaggi italiani e stranieri e dietro c’è lui, straordinario performer, a dar loro vita ripetendo movenze e tic in un crescendo sempre più esilarante. Tina Turner, Mina, Liza Minelli, Marylin Monroe, Vasco Rossi, Madonna, Pavarotti, Lady Gaga, Arisa, Maria Callas, Marco Mengoni, Edward Mani di Forbice. Ma Carta Canta non è soltanto questo.

Come per i più grandi trasformisti, la forza dello spettacolo consiste nella straordinaria velocità con cui Ennio Marchetto muove i costumi, li apre, aggiunge particolari disegnati e parrucche di carta, dando vita a uno spettacolo unico nel suo genere. “Per il secondo anno sorge Sole d'Inverno, rassegna di musica e teatro a Rosolina. Riscaldare il nostro territorio durante il lungo inverno con un ricco calendario di appuntamenti, è un'ottima occasione sia per dare rilievo alla cultura che per vivere momenti di socialità, condivisione, crescita personale ed emozioni. Sole d'Inverno è una stagione teatrale adatta a grandi e piccini per la varietà di spettacoli proposti”. Sono le parole con cui l’assessore alla cultura Anna Frasson ha presentato la stagione teatrale fortemente voluta dall’amministrazione di Rosolina e realizzata con la collaborazione del Circuito Teatrale Regionale Arteven.