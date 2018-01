Ancora soddisfazioni per il batti e corri

Elena Dall’Ara, Gaia Barbierato e Ludovica Dando, Livia Bernardi, Anita Silvoni, Francesca Zangirolami e Giorgia Zenari in azzurro

Rovigo - Con il nuovo anno riparte anche l’attività del Progetto Team Italia Softball per la categoria Under 13. Il primo appuntamento, dedicato alle atlete nate tra il 2005 e il 2008 del Nord –Est Italia, si svolgerà a Padova, indoor, nella palestra del Liceo Artistico ‘Amedeo Modigliani’ in via degli Scrovegni 30, ingresso da via Ugo Bassi.

Questo appuntamento è riservato alle ragazze del Nord-Est, provenienti quindi dalle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Per la squadra rossoblù le atlete che prenderanno parte al raduno sono sette: per le nate 2007/2008 parteciperanno Elena Dall’Ara, Gaia Barbierato e Ludovica Dando; per le 2005/2006 parteciperanno Livia Bernardi, Anita Silvoni, Francesca Zangirolami e Giorgia Zenari. Zenari e Dando sono due new entry tra le rossoblù, si sono unite alla squadra quest’anno, in prestito rispettivamente da Crazy San Bonifacio e San Martino Junior.

La giornata di domenica 14 è divisa in due momenti, suddivisi per età: dalle 09.30 alle 13 per le atlete nate negli anni 2007 e 2008, dalle 13.30 alle 18 per le atlete nate negli anni 2005 e 2006. L’obiettivo delle ragazze rossoblù, per questo week end, é quello di sfruttare l’appuntamento come momento di crescita e di confronto. Se poi dovessero arrivare anche le convocazioni in nazionale, sarebbe un bellissimo successo.