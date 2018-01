Nuova ondata di puzza. Gente chiusa in casa, vomitano cani e gatti

Una nuova segnalazione fatta a Prefettura di Rovigo, sindaci di Villadose e Ceregnano, Arpav, Ulss 5, carabinieri e carabinieri forestali, Provincia di Rovigo, assessorato all'Ambiente del Veneto. Al centro di tutto, un problema segnalato già varie volte dal Comitato Terre Nostre di Villadose (LEGGI ARTICOLO). E' da mesi, infatti, ormai, che i residenti di Villadose, Gavello e Pezzoli lamentano insopportabili odori nauseabondi (LEGGI ARTICOLO), concentrati nel fine settimana ma non limitati a questo, come dimostra quanto avvertito nella tarda serata di mercoledì 8 novembre, quando erano arrivati anche i vigili del fuoco



Villadose (Ro) - Una nuova giornata problematica tra Villadose, Gavello, Pezzoli e Ceregnano, per la problematica delle zaffate di odori insopportabili che da tempo si avvertono nel territorio dei tre Comuni e dei quali, nonostanti i puntuali sopralluoghi e controlli non sono riusciti a chiarire le cause per quella che è ormai una vera e propria disperazione da parte dei residenti. Ora, il comitato Terre nostre ha deciso di inviare una nuova segnalazione - esposto alle autorità.

"Con la presente - spiega la nota stampa - intendiamo segnalare l'ennesimo grave episodio di emissione di odori estremamente molesti che interessa i due Comuni in oggetto. A causa dell'odierna direzione dei venti, la zona in cui quesi odori sono stati percepiti più distintamente è quella di Lama Polesine, e la provenienza sembra essere sempre quella dell'area industriale del Comune di Villadose".

"Nel primo pomeriggio di sabato 14 gennaio 2018, indicativamente attorno alle ore 13.40 e ad intermittenza - prosegue la nota - un odore dolciastro, simile ad ammoniaca mista a zolfo, ha invaso l'aria della frazione di Lama e zone limitrofe. L'intensità dell'odore ha costretto i residenti a barricarsi in casa, chiudendo porte e finestre. Come segnalato ormai da troppi mesi, questi odori provocano nausea, irritazione a gola e occhi, tosse e problemi respiratori. Gli effetti più gravi si registrano sui bambini e sugli animali domestici. Questi ultimi, come già descritto in passato, arrivano addirittura a vomitare".

"Episodi analoghi si registrano quasi sempre durante i fine settimana e hanno durata di pochi minuti, spesso ad intervalli irregolari. Anche oggi sono stati allertati invano i Vigili del fuoco i quali, necessitando di un tempo tecnico per intervenire, giungono sui luoghi della chiamata a odore ormai già disperso. Questo ovviamente, non fa altro che esasperare la popolazione, lasciata totalmente sola nell'affrontare un disagio molto pesante, non solo per via dell'odore in sé, ma soprattutto per il fatto che in tutto questo tempo nessuna istituzione ha saputo dare evidenze scientifiche sull'origine delle emissioni e, sopratutto, sulla salubrità dell'ambiente in cui viviamo, a breve, medio e lungo termine".

Rimaniamo in attesa di risposte concrete e urgenti da parte delle Istituzioni e degli Enti locali.