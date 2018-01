Il derby termina in parità

Nella ripresa in campo la squadra che si vede è solo una, il Trecenta che domina letteralmente il secondo tempo, ma questo non è sufficiente dato che riesce a realizzare una sola rete che però viene replicata subito dopo dai padroni di casa chiudendo il match su un 3-3.

Rovigo - Prima giornata di Coppa Veneto tra Lusia Ortoaglio, reduce da un ottimo calciomercato, che le consegna in mano molte ambizioni anche in vista del campionato, ed un Trecenta alla ricerca della conferma e del proseguimento verso l’obiettivo prefissato.

Bastano pochi minuti di studio da parte delle due squadre per passare a fare subito sul serio ed iniziare a mostrare qualcosa sul campo, infatti è la squadra di casa a provare a mettere in difficoltà il portiere trecentano Massimo Zanirato, che però non cede così facilmente e respinge tutti i vani tentativi del Lusia.

Trecenta che sfodera il solito gioco costruito dal basso e tatticamente impostato, ma che pecca sempre di precisione sotto porta.

Dopo varie occasioni da entrambe le parti è il Lusia ad andare in vantaggio su un’azione al limite del regolamento, ma il Trecenta non si fa aspettare ristabilendo subito il pareggio, e poco dopo trovando anche la rete del vantaggio con Mattia Soffiato.

Vantaggio temporaneo, che viene vaporizzato a pochi minuti dalla fine del primo tempo quando il Lusia guadagna una punizione al limite dell’area chiudendo così la prima frazione di gioco sul 2-2.

Rientrati in campo la squadra che si vede è solo una, il Trecenta che domina letteralmente il secondo tempo, ma questo non è sufficiente dato che riesce a realizzare una sola rete che però viene replicata subito dopo dai padroni di casa chiudendo il match su un 3-3.

Derby rodigino quindi che si conclude in un pareggio.