L’amore infinito per la cultura 

Rovigo - A Rovigo, come in oltre 400 sedi in tutta Italia, ladella passione dei docenti per il sapere e l’insegnamento.Venerdì 12 gennaio dalle 18, un pubblico numerosissimo ha assistito a un’occasione di divertimento e di cultura, di interesse e di condivisione. Tutti gli studenti del liceo classico Celio Roccati, preparati dai docenti Bartolozzi, Capucci, Fornasiero, Gazzi, Gregori, Mazzali, Mutterle, Paggio, Palanca, hanno aperto l’evento in aula magna con la proiezione del manifesto nazionale e la, scelto come inno della quarta edizione in Italia.Ci sono stati poi il saluto della dirigente Annamaria Pastorelli e il discorso con cui Alessandra Miotto e Alessandra Rosso, ex studentesse, hanno presentato l’importanza formativa degli studi classici. “Il liceo classico vive.- hanno detto - Vive perché, nonostante la nostra sia definita come un’era “digitale”, in cui si pensa che i giovani abbiano perso la voglia e la capacità di interessarsi al mondo, in realtà il liceo classico dà la possibilità di vivere ogni situazione senza indifferenza, con grande capacità introspettiva e abilità nel saper guardare oltre la paura e il pregiudizio. Questa scuola ci ha trasmesso un amore infinito per la cultura, che secondo noi non può prescindere dall’epoca in cui ci troviamo e non potrà mai essere trascurata. Conoscere se stessi e interessarsi alle vicende umane è il primo passo per diventare adulti consapevoli”.La serata è entrata nel vivo con gli studenti della prima classe, che hanno dilettato il pubblico conPoi ilha avuto il sopravvento, un sentimento tanto potente quanto doloroso e così presente nella letteratura di ogni tempo fino nelle canzoni dei cantautori e dei rapper italiani (II A) per poi trovare la sua rappresentazione artistica nel quadro La Primavera di Botticelli fatto rivivere nei personaggi mitologici raffigurati attraverso le pennellate dello stesso pittore (4A). L’amore è anche il tema trattato nel simposio dell’antichità insieme atra Socrate, Dioniso, Archiloco quest’ultimi due in contesa sulle note della musica rap e testo scritto con le parole dell’antico poeta greco (3B). Tra i più graditi protagonisti della serata Ulisse e la sua Odissea, paragonata alle difficoltà e alle fatiche di uno studente liceale del classico (3A).Ma il colpo di scena è arrivato conperché Barbara D’Urso (alias Roberta Sica) ha presentato nel suo salotto, con interventi del pubblico ed egli opinionisti, interviste e servizi, un fatto di cronaca nera (l’omicidio di Agrippina); l’attualità politica (la mutilazione delle Erme in una sera di primavera del 415 a.C) ed il gossip (Lesbia ama davvero Catullo?). Andrea Branco, presentatore della serata, ha, padrona delle tenebre, dea luna che spia i teneri amanti, ne copre le colpe e ne suggella gli amori.