“Se Zambelli si dimette non è per colpa della giunta”

L’assessore dei Lavori pubblici Gianni Antonio Saccardin e quello dello Sport Luigi Paulon sono stati convocati dal sindaco per fare il punto della situazione sugli impianti sportivi. Inevitabile un passaggio sulla vicenda che ha portato alle dimissioni del presidente della Rugby Rovigo Delta, Francesco Zambelli. Il sindaco Bergamin però difende l’operato della giunta e dice: “Il contributo della famiglia Zambelli se verrà a mancare è chiaro che non è legato alla conferenza stampa in questione (Quella di Paulon e Saccardin, ndr LEGGI ARTICOLO), vi dò un dato, bilancio della Rugby Rovigo”.

Rovigo - “Abbiamo fatto il punto su tutta l’impiantistica sportiva della città, dal rugby al baseball, al campo di calcio, palestra di San Pio X, campo Coni, e le palestre DI Mardimago, Tassina e Palazzetto dello Sport, tutti impianti che sono destinati ad avere l’agibilità definitiva quanto prima”. Per il Palasport serve un intervento minore, dopo l’inaugurazione del commissario prefettizio Claudio Ventrice erano rimasti pochi dettagli da sistemare (LEGGI ARTICOLO), per il Battaglini la questione è nota e riguarda in primis la tribuna Lanzoni e i suoi uffici, per il Tullio Biscuola (campo Coni) ci sono le tribune e gli spogliatoi da sistemare, e il Gabrielli ha necessità dell’agibilità tecnica perchè è ancora in deroga. “Le palestre di Mardimago e della Tassina verranno completamente riamodernamento, e in ultimo il campo da baseball per cui ci sono 300 mila euro per andare a completamento dell’opera”

A parlare è l’assessore allo Sport Luigi Paulon che, al fianco di Gianni Antonio Saccardin (Lavori Pubblici), sono stati convocati nell’ufficio del sindaco Massimo Bergamin per fare il punto della situazione, soprattutto alla luce della questione stadio Battaglini (LEGGI ARTICOLO). Nessun rimpasto di giunta, non adesso almeno. L’opposizione aveva chiesto le dimissioni dei due assessori (LEGGI ARTICOLO) dopo lo stato di crisi generato dalla conferenza stampa di qualche giorno fa e le conseguenti dimissioni del presidente della Rugby Rovigo Delta Francesco Zambelli (LEGGI ARTICOLO).

“Sulla questione il sindaco mi ha chiesto spiegazioni sulle mie esternazioni - ha commentato Paulon - ho mostrato le e-mail ricevute da Azzi del 2 gennaio e le altre, tutto quello che è stata la nostra corrispondenza normale tra la società e il comune. Noi abbiamo una dichiarazione del tecnico che ci dice cosa è accaduto nella palestra attuale, la relazione dice che il pavimento è sfondato perchè sono caduti dei pesi importanti sopra, si devono usare invece delle precauzioni”. L’assessore allo Sport mostra alla stampa un video in cui un Bersagliere (non identificato perchè ne viene oscurato il viso) dopo aver alzato un bilanciere con oltre 100kg lo rilascia a terra, è stata scatenata una polemica inutile. “Troppo pepe non va bene - esclama Saccardin - ci vogliono delle precauzioni per la pesistica, tutto qua. Non ho voluto dare la colpa a nessuno, conosciamo i meriti di Zambelli vogliamo che rimanga”.

Sulle dimissioni di Francesco Zambelli l’assessore Paulon è chiaro “spero di no”.

“Non sono ancora riuscito a parlare con Zambelli - ha spiegato il sindaco Bergamin - non escludo di telefonargli stasera, non c’è un caso rugby. Questa amministrazione sta facendo molto per la palla ovale, nessuno dice al sindaco cosa deve fare con gli assessori, se il Partito democratico mi dice di fare una cosa faccio il contrario e faccio bene, quello che avrebbero dovuto fare per gli impianti sportivi in generale non lo hanno mai fatto e mercoledì nell’incontro stampa ve ne parlerò. Ho ereditato delle situazioni e le ho affrontate tutte e vi farò una rendicontazione di tutti gli interventi che andremo a fare che non riguardano solo il rugby, mi spiace che ci siano dei malintesi”.

Sulle dimissioni annunciate dal patron Zambelli e che si dovrebbero materializzare nel Cda di martedì 16 gennaio alle 21, il primo cittadino risponde così: “Non posso farci niente, faccio il sindaco non sono nel Cda della Rugby Rovigo. Il contributo della famiglia Zambelli, se verrà a mancare, è chiaro che non è legato alla conferenza stampa in questione (quella di Paulon e Saccardin, ndr LEGGI ARTICOLO), vi dò una dritta: bilancio della Rugby Rovigo.

“Tra quindici giorni consegneremo la palestra e il museo, - conclude - il ritardo non è dovuto a questa amministrazione perchè quando hanno avanzato la richiesta di cambiare il progetto per innalzare il soffitto per allenare le touche, siccome il progetto è finanziato dalla Regione Veneto, abbiamo spedito loro il progetto che è rimasto là qualche mese. Abbiamo dovuto attendere la loro autorizzazione, quindi non c’è un ritardo dell’amministrazione comunale”.