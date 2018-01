262 no al trasferimento sotto Veneto Lavoro

Rovigo – “Noi dipendenti dei Servizi pubblici per il lavoro del Veneto, leggiamo con estrema preoccupazione il testo dell'articolo 54 comma 2 collegato alla legge di stabilità regionale 2018, contenente le disposizioni transitorie sul. In pratica, si legge che il personale dipendente dalle province e dalla città metropolitana di VeneziaInizia così la letteraun appello rivolto innanzitutto ai sindacati.“A fronte delle rivendicazioni approvate nell’assemblea regionale unitaria dello scorso 15 settembre a Mestre, che con forza si è espressa per il passaggio di tutto il personale oggi in servizio nei Centri per l'Impiego del Veneto direttamente alla Regione, ci ritroviamo con una norma che va in direzione contraria e colloca il personale direttamente nei ruoli dell’ente Veneto Lavoro”.“Per quanto riguarda il trattamento economico, il comma 799 afferma che si applica al personale trasferito il trattamento economico dell’ente presso il quale il personale va a lavorare. Il comma 5 dell’articolo 54 del collegato regionale, riporta invece chelimitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall’amministrazione di provenienza al momento del trasferimento, mediante l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti”., ex provinciali/metropolitani, dall’1 gennaio 2018 siano considerati ex lege transitati in Regione (Veneto Lavoro non è ad oggi, infatti, ente strumentale addetto ai Servizi per l’Impiego), con conseguente aumento della dotazione organica e che l'eventuale transito a seguito delle Convenzioni nei ruoli di Veneto Lavoro, avvenga tramite comando funzionale. Auspichiamo, inoltre, che si riapra immediatamente il confronto istituzionale sulla Legge Regionale di riforma organica sul Mercato del Lavoro, ancora ferma in III Commissione,adeguandola alle disposizioni intervenute con la legge 205/2017”.“Certi della liceità e opportunità delle nostre richieste, confidiamo comunque in un ruolo delle organizzazioni sindacali che sia finalmente rappresentativo delle nostre istanze reali e attendiamo, quindi, risposte immediate, positive e concrete da parte sindacale.Un appello firmato da 262 lavoratrici e lavoratori del Mercato del Lavoro del Veneto - Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e Città metropolitana di Venezia, servizi per l’impiego e centri per l’impiego di Adria, Agordo, Arzignano, Asiago, Badia Polesine, Belluno, Camposampiero, Castelfranco, Chioggia, Città dei mestieri, Cittadella, Conegliano, Conselve, Dolo, Feltre, Jesolo, Mestre, Mirano, Monselice, Montebelluna, Oderzo, Padova, Pieve di Cadore, Piove di Sacco, Portogruaro, San Bonifacio, San Donà di Piave, Schio, Thiene, Treviso, Verona, Verona, Vicenza, Villafranca, Vittorio Veneto.