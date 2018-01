Una partita che vale mezza stagione

Considerando l’attuale quinta posizione in classifica del campionato territoriale Fipav Rovigo di prima divisione a sei lunghezze dalla vetta, e vista la possibilità offerta da quest’anno di accedere ad una fase Regionale Veneto a chi vince la Coppa del proprio Comitato Territoriale sfidandosi nella Coppa delle Province, per le projectine quella di venerdì rappresenta un obiettivo fondamentale.

Rosolina (Ro) - Venerdì 19 gennaio, al Palazzetto dello sport di Rosolina va in scena la semifinale di Coppa Rovigo tra Project Star e Pizza Smile – Planet Volley, fischio d’inizio ore 21.00.

La gara di venerdì vale mezza stagione per le ragazze del presidente Mirco Mancin. Considerando l’attuale quinta posizione in classifica del campionato territoriale Fipav Rovigo di prima divisione a sei lunghezze dalla vetta, e vista la possibilità offerta da quest’anno di accedere ad una fase Regionale Veneto a chi vince la Coppa del proprio Comitato Territoriale sfidandosi nella Coppa delle Province, per le projectine quella di venerdì rappresenta un obiettivo fondamentale.

L’avversario è tosto, già affrontato nel girone di qualificazione ed allora fu sconfitta per il Project, dopo oltre due ore di gioco, per 2-3. Da allora però le cose sono un po’ cambiate per entrambe le formazioni, con le ospiti alle prese con qualche nuova scelta di formazione e per le projectine, dopo qualche prova altalenante in campionato, sembra stia pian piano ritornando l’equilibrio iniziale che aveva permesso una partenza sprint proprio nel girone di Coppa Rovigo.

Con l’abbandono e l’arrivo di qualche atleta, infortuni e virus intestinali vari, la formazione di venerdì verrà estratta dal cilindro di coach Ventura solo in tardo pomeriggio, infatti nonostante le varie soluzioni di sestetto provate durante gli allenamenti settimanali, nulla si è rivelato convincente.

Ci sarà un PalaProject “sold out” per incitare le proprie ragazze con un’unica certezza, ossia al di là di chi scenderà in campo tutte daranno il massimo per ottenere l’accesso alla finale, risultato prestigioso per tutto il gruppo. L’appuntamento è per venerdì 19 gennaio al Palazzetto di via Don Sambo a Rosolina, inizio gara ore 21.