Alla fine pagano i cittadini. E c’è chi se la “scampa”

È arrivata nella serata di giovedì 18 gennaio la risposta positiva di Unipol alla proposta conciliativa del Comune per la risoluzione del caso Polo Natatorio. Una ipotesi che, in sintesi, prevede che il debito di Veneto Nuoto nei confronti della banca sia pagato in parte dal Comune, buona parte, e in parte da un soggetto terzo che rileverà la società del project





Rovigo – Quello che si attendeva per fine anno finalmente è arrivato: la riposta di Unipol alla proposta del Comune di Rovigo portata avanti dalla avvocatura civica diretta da Ferruccio Lembo. L’idea è disinnescare il rischio che Unipol chieda l’intervento in surroga del Comune di Rovigo per l’intero valore del project ma anche evitare che Veneto Nuoto continui nei contenziosi derivanti dal così detto Lodo Baldetti, nella maniera più semplice: pagando i debiti di Veneto Nuoto. E chi li paga i debiti? In buona parte il Comune in parte un soggetto che rileverà le quote di Veneto Nuoto.



Siamo arrivati all’ultimo, forse, capitolo della vicenda Polo Natatorio che vede da una parte una società di scopo Veneto Nuoto, che dopo essersi incaricata di prendere in mano un project financing da 10milioni di euro (firmato dall’allora sindaco Paolo Avezzù), non avrebbe pagato le rate del mutuo alla banca e dall’altra un Comune, quello di Rovigo, che “grazie” alla clausola della convenzione si fa garante per quella società di scopo nei confronti della banca. Che in sintesi significa che se non paga Veneto Nuoto, la banca i soldi gli chiede al Comune per l’intero valore e non solo per le rate non pagate.



E, come un macigno, questa spada di Damocle, che poteva superare tranquillamente quota 10milioni di euro con i contenziosi promossi dal gestore, si è abbattuta sul Comune di Rovigo, chiamato a pagare. Ed ecco che, siamo giunti a quella che potrebbe essere la fine della vicenda, che va meglio del previsto rispetto ai 10milioni ipotizzati, ma che vede comunque il Comune sborsare a Veneto Nuoto 2milioni e 303mila euro. E Veneto Nuoto saldare il debito con la banca con quei 2milioni e 303mila euro e con i soldi che metterà un soggetto terzo (meno comunque di quanto ci mette il Comune visto che a settembre 2017 il debito di Veneto Nuoto complessivo degli interessi di mora, nei confronti della banca finanziatrice del project, era di 3milioni e mezzo), del quale non si conosce ancora il nome, disposto a rilevare le quote di Veneto Nuoto. Se dovesse andare in porto la proposta conciliativa, questa è l’idea, verrebbe cancellata dalla convenzione la clausola della surroga. Al momento Unipol ha dato l’ok all’ipotesi ma i tempi sembrano stretti, si parla di una definizione formale entro fine aprile. Il Comune dovrà passare in consiglio comunale per ottenere il via libera al pagamento da 2milioni e 303mila euro a favore di Veneto Nuoto e la società di project dovrà perfezionare l’accordo con il soggetto terzo che rileverà le quote e pagherà il resto del debito.



Ricevuti i 2,3 milioni dal Comune, Veneto Nuoto restituirà l’area ex Baldetti non utilizzata dal progetto di Aspiag per la costruzione del nuovo supermercato Interspar (ovvero Casa Barotto e le pertinenze). Inoltre, Veneto Nuoto rinuncerà ai contenziosi in essere contro il Comune.



Con i 2,3 milioni del Comune, Veneto Nuoto si impegna a saldare gran parte del debito verso Unipol mentre, per il resto, ci penserà il soggetto terzo rilevante le quote. Un soggetto ritenuto probabilmente molto solido tanto che avrebbe convinto Unipol a sostituire le garanzie prestate dal Comune di Rovigo con le proprie, cancellando quindi la clausola della surroga dal project. Unica cosa che cambia nella convenzione.

In questa ipotesi conciliativa non è prevista infatti alcuna modifica della durata della convenzione e del contributo comunale al project nella formula delle ore piscina, da 245mila euro l’anno.