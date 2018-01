L’intramontabile Donna Canasta al Martini

Trecenta (Ro) - Continua con successo lache cura anche la direzione artistica, con il patrocinio del Comune di Trecenta. SabatoLa. Filippo Sormani, detto Pippo, trasferitosi per lavoro dalla campagna alla città, accetta per quieto vivere le frivolezze e la vita salottiera della moglie Regina e della suocera Bice. La famiglia è in grande agitazione per l'imminente visita del commendatore Foresti, industriale che controlla lo stabilimento in cui lavora come impiegato Filippo. L'ospite, invaghitosi di Regina, informa di aver licenziato alcuni dipendenti, e fra questi un tal Pippo. Intanto in casa Sormani le cose prendono una brutta piega, fortunatamente l'intervento dell'industriale è provvidenziale, anche per i nuovi e prestigiosi incarichi che affida a Filippo, per ottenere le "grazie" di Regina. Questi però, non potendo sopportare oltre un tal genere di vita, si ribella portando un finale a sorpresa.Miro Penzo, polesano, ha vissuto moltissimi anni a Rovigo. La sua prima passione è stata il Teatro, ed in particolare quello veneto. "Commendatore a rate", "47 morto che parla", "Donna Canasta", "Tre poveri veci", le sue commedie più note, sono state rappresentate dalle compagnie professionistiche più qualificate. Ha collaborato con giornali e riviste letterarie e didattiche, e per quasi trent'anni ha ricoperto l'incarico di critico teatrale della pagina locale de "Il Resto del Carlino". E' stato Presidente della "Dante Alighieri" locale e direttore del periodico "Autori Polesani".I suoi lavori teatrali, secondo il critico Cibotto "lasciano intravedere dietro il gioco a sorpresa tramato di ilarità, il basso profondo di un'amarezza che mette a nudo la miseria morale di certi interni borghesi. La denuncia però, che riallaccia le intenzioni di Penzo a quelle di Palmieri e Duse, suoi conterranei, non sfocia mai nel grido di protesta, paga di mostrare il - nonsenso - che si nasconde dietro la tranquilla quotidianità".Saranno in scena: Roberta Casetta, Claudia Mian, Emilio Zenato, Silvia Visentin, Antonio Spolaore, Lorenza Chini,Antonio La Terza, Valerio Raminella.