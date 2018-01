Bonus da 150 euro per lo sport tra i 6 e gli 11 anni

Porto Viro (Ro) - UnÈ quanto prevede il protocollo di intesa tra Regione del Veneto, Assosport (l’associazione dei produttori di articoli sportivi) e ufficio scolastico regionale per i ragazzini delle scuole primarie del Veneto (6-11 anni) relativo al, per l’anno scolastico in corso.Questo il progetto, elaborato dall’assessore regionale alla scuola Elena Donazzan, d’intesa con quello allo sport Cristiano Corazzari, e che il comune di Porto Viro tramite il consigliere comunale Michele Capanna ha deciso di promuovere.“La pratica di uno sport rappresenta una straordinaria occasione educativa, formativa e di integrazione sociale oltre che un investimento per il benessere e la salute delle nuove generazioni – afferma Capanna, consigliere comunale delegato allo sport di Porto Viro - Una recente indagine del Ministero della Salute ha evidenziato che solo un terzo dei bambini pratica regolarmente una attività sportiva e solo 1 su 4 va regolarmente a scuola a piedi o in bicicletta o svolge giochi di movimento all’aria aperta. La stessa fonte indica che i bambini obesi e in sovrappeso, che spesso non praticano un'adeguata attività sportiva, sono stati rispettivamente nel 2016 il 9,3 e il 21,3%. L'obesità nei bambini si associa a precoce insorgenza di malattie tipiche degli adulti ed è la principale responsabile dell'ipertensione giovanile”.Il bando per accedere ai buoni sportivi che permetteranno ai vincitori di praticare gratuitamente uno sport presso una delle società che hanno aderito al progetto èVi possono. L’iniziativa è finanziata da Regione Veneto per 65 mila euro e da Assosport 35 mila euro.“Le famiglie a basso reddito potranno così usufruire di un bonus per iscrivere i loro figli ad una delle oltre 400 società sportive aderenti al Coni che sono partner del progetto. - sostiene Capanna - Grazie a questa iniziativa si renderà lo sport una pratica più accessibile per molti bambini, favorendone la frequenza in orario extrascolastico”.Per presentare domanda bisogna collegarsi al sito www.doteinmovimento.com dove si troveranno tutte le informazioni sul progetto e sulle modalità di presentazione delle domande di richiesta dei contributi. Nel sito si trova anche l’elenco delle società sportive aderenti della nostra provincia.