Calvisano fuori dall’Europa 

Campionato italiano distrutto dai tedeschi dell’Heidelberger. Squadra piena di nazionali, ha avuto ragione dei campioni d’Italia del Calvisano nel doppio confronto di semifinale di Continental Shield La finale tra Lafert San Donà e Fiamme Oro Rugby si giocherà il 31 marzo con la sede non ancora definita.

Dopo aver eliminato la FemiCz Rovigo in Continental Shield, il Calvisano di Massimo Brunello ha perso il doppio confronto di semifinale contro l’Heidelberger 13-17 (match d’andata in Germania 34-29). Nessuna squadra del campionato di Eccellenza parteciperà la prossima stagione alla Challenge cup (la seconda coppa europea in ordine di importanza.

Nell’altra semifinale di Continental Shield i romeni del Timisoara Saracens hanno vinto sul Batumi 21-12 conquistando il passaggio alla finale (andata 11-6).

In Challenge cup vittoria delle Zebre sul’Agen per 38-30, in Champions cup sconfitta per il Benetton Treviso contro il Bath 28-47, mentre nel Trofeo Eccellenza, l’ultimo turno ha visto la vittoria del Mogliano sul campo del San Donà (già in finale) 24-27, e il largo successo de I Medicei Firenze a Roma contro la Lazio (17-49).