Ibc: "Per la bonifica serve l'aiuto della Regione"

Adria (Ro) - "Ci aspettiamo che il, siamo pronti a fare la nostra parte in consiglio comunale". Lo dice la nota di, che prende posizione sulla vicenda Coimpo, che in questi giorni sta tenendo banco ad Adria. In particolare, sulla questione della necessità di ripulire il sito di Ca' Emo, al momento sotto sequestro, dalle tonnellate di fanghi che ancora sono stoccate lì.Una questione critica in primo luogo per i costi che potrebbe comportare. Nel corso dell'ultimo incontro tenuto a Ca' Emo, nel corso del quale l'amministrazione comunale ha incontrato i residenti nella frazione, per rispondere ai loro dubbi e domande, il costo di una operazione del genere è stato quantificato nell'ordine dei milioni di euro.tanto da pensare a rivalersi nei confronti della Provincia ( LEGGI ARTICOLO ). Ora, la proposta di Impegno per il Bene Comune appare quella di chiedere aiuto alla Regione Veneto.Sulla vicenda della Coimpo, poi, interviene anche L. "Quattro morti, fanghi contaminati sparsi ovunque, assessori disinteressati rispetto all'entità del danno di mancata compensazione ambientale, amministratori che non sentono la necessità di vigilare sulla risaputa facilità di “addomesticare le analisi” per mettere in sicurezza i cittadini - recita la nota stampa del partito - Su tutti un sindaco che, causa anche le debolezze della maggioranza, non riesce a prendere in mano la situazione per pretendere le giuste attenzioni da parte di tutti gli organi preposti"."Insomma, tutto il deprecabile che può produrre la politica è andato in scena, anche in diretta streaming, il 17 gennaio dalla sala Consiliare di Adria. Nessuna chiarezza su quali richieste ufficiali possano essere inoltrate alle aziende per la bonifica dei terreni avvelenati, quali garanzie potranno essere fornite dalle stesse, chi ha reso possibile che tutto questo potesse accadere in silenzio: solo una macabra danza fra amministratori inetti"."Non possiamo che esprimere tutta la nostra preoccupazione e il nostro allarme ribadendo che Liberi e Uguali continuerà a seguire e portare in tutte le sedi in cui è rappresentata i fatti che si stanno susseguendo. Diamo appuntamento ai cittadini Adriesi e delle frazioni colpite dal disastro il 29 gennaio alla sala delle associazioni (ex Canossiane) per parlarne con i nostri deputati che hanno presentato un interrogazione parlamentare a Roma ed una consigliare a Venezia. Ci auguriamo che, quanto prima, le 'facce di tolla' che sono comparse nelle istituzioni adriesi, vengano almeno sospese da incarichi così delicati".