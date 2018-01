La storia politica protagonista della seconda lezione

Rovigo - “Le: dal pensiero liberale al Popolarismo”. E’ questo il tema affrontato nel corso della seconda lezione della Scuola di formazione ai linguaggi della politica che si è tenuta oggi, 20 gennaio, nella sala Celio della Provincia di Rovigo.Protagonisti della mattinata, di fronte ai giovani partecipanti e al gruppo degli uditori ammessi al corso, tre relatori d'eccezione: il docente di Scienze politiche dell'Università di Padova,il vicesindaco di RovigoOgnuno di loro, chiamato ad analizzare il tema secondo una diversa prospettiva, ha dato il proprio approfondito contributo catalizzando l'attenzione della platea. Presenti in sala anche Antonio Schiro e Fiorella Cappato, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione Liberamente insieme che organizza il corso.Il professore Almagisti ha svolto una interessante disamina dell', anno di annessione del Veneto all'Italia, ai giorni nostri. Dal canto suo, il vicesindaco Conchi si è concentrato sulle, da una parte il pensiero liberale dall'altra il pensiero socialista. Per concludere, l'intervento dell'onorevole Crivellari concentrato, in modo particolare, sul tema dell'La Scuola di formazione ai linguaggi della politica proseguirà con la terza lezione sabato 27 gennaio, sempre a partire dalle 9.30, in sala Celio, e sarà dedicata al tema “Federalismo e autonomia: elementi conciliabili ed elementi inconciliabili”.