Partenza subito in testa

Giacomo Altoè: “Sono felicissimo di questo inizio di campionato e ci tengo a ringraziare di cuore tutti coloro che mi stanno seguendo in questa avventura, in particolare l'Adria Raceway ed i ragazzi del Team Pit Lane competizioni. Adesso sono completamente proiettato a Dubai per la prossima sfida”. Non ci resta dunque che attendere l’appuntamento fissato a calendario per il prossimo weekend

Abu Dhabi (Emirati Arabi) - Il campionato Tcr Middle East 2018 per Giacomo Altoè ha avuto un inizio davvero eccezionale al Yas Marina Circuit di Abu Dhabi.

Ha gareggiato con una performante Audi RS3 Lms Tcr by Adria Raceway con cambio Ddg, vettura decisamente prestante.

Subito in rilievo le capacità del drive veneto alla prima giornata ma anche della potentissima car, con le prove libere e le qualifiche, nelle quali si è aggiudicato la Pole Position per Gara 1.

Partito con il numero 10, in Gara 1, ha sempre dominato, conducendo dalla prima curva al traguardo ed ottenendo 1:15.116 come tempo migliore. In Gara 2 è partito in ultima posizione, come da regolamento, ed ha rimontato fino alla quarta posizione sorpassando avversari davvero molto abili e realizzando il suo miglior tempo di 1:15.494.

Un colpo di scena con l'attribuzione di 30" di penalità al primo classificato, in tal modo ‘Giacomino’ è passato al terzo posto, conquistando il podio. Ora il pilota dell’Adria Raceway detiene il primo posto nel campionato Tcr Middle East.