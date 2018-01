98 i simboli depositati. Ecco i più strani

Roma –Se sono 98 in tutti i simboli presentati al Viminale, a catturare l’attenzione sono quelli che molto probabilmente non porteranno all’elezione di propri rappresentanti alle camere. Anche se nell’attuale scenario politico non è possibile escludere a priori qualunque sviluppo.E così, oltre ai partiti “seri”, tra i simboli attaccati nella bacheca del Viminale si scorgono movimenti dal nome”, “Movimento mamme nel mondo” e ancora, “”, “Free flights to Italy” destinato a rappresentare italiani all’estero, o “Sms”, che sta per Stato mobilitazione solidale. E ancora “” e “”, “” e “M.T.N.P.P. Mov. Tec. Naz. Pop. Pace”.Curiosità: il primo a consegnare il simbolo è stata Maie, ovvero il Movimento associativo degli italiani all’estero e l’ultimo “L’Italia dei diritti”, subito dopo il “Pd”. E anche quest’anno si apre la solita battaglia legale sul possibile utilizzo del simbolo della Democrazia Cristiana.