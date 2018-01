Col Forum giovani alla scoperta del personal branding

Un incontro importante per scoprire come rappresentarsi, nel mondo del lavoro e degli affari, quello organizzato dal Forum Giovani di Lendinara, guidato da Camilla Maduri



Lendinara (Ro) - Martedì 16 gennaio nella Sala Meeting Spazio Wakehub di Lendinara, il business designer Emanuele Giacomella ha indicato gli elementi fondamentali del personal branding, utili per chi volesse imparare a comunicare in modo efficace la propria immagine e le proprie competenze. Ha introdotto i partecipanti al corso, nell’affascinante mondo della promozione di se stessi.



Giacomella riferendosi ai corsisti ha spiegato cosa fosse per lui personal branding: “Il tuo personal brand è la ragione per cui un cliente, un datore di lavoro ti sceglie”. Molte le nozioni trasmesse, i consigli e le strategie da adottare per definire e comunicare le ragioni per cui “qualcuno” dovrebbe scegliere te al posto di un altro.



Questo pomeriggio formativo è stato promosso dal WakeHub, dal Forum dei giovani di Lendinara con la collaborazione dell’amministrazione comunale. A prendere parte a questo, anche la presidente del Forum Camilla Maduri.