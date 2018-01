Dirigerà Vivarini, provata l’opzione Davies

Allenamento sul sintetico dell’Hockey Prato Rovigo in viale Tre Martiri al mattino, e nel centrale del Battaglini al pomeriggio. Rossoblù che stanno lavorando sodo in vista della difficile trasferta sul campo delle Fiamme Oro.

Posticipo per Conad Reggio - Calvisano a domenica 28 gennaio, dirigerà Angelucci di Livorno.

Martedì 23 gennaio in mattinata incontro tra l’assessore allo Sport Luigi Paulon e la Monti Junior (settore giovanile) per la questione convenzione attualmente in capo alla Rugby Rovigo Delta

Rovigo - Dopo la settimana più tormentata degli ultimi anni, con le dimissioni del presidente Francesco Zambelli (LEGGI ARTICOLO) e qualche variazione nell’assetto organizzativo ed operativo (Lello Salvan non è più coordinatore tra prima squadra e Cadetta ed Under 18 (LEGGI ARTICOLO), e il ritorno di Antonio Arrigo a Catania (LEGGI ARTICOLO), in viale Alfieri i ragazzi di Joe McDonnell ed Umberto Casellato lavorano sodo. Mentre in mattinata a Palazzo Nodari l’assessore allo Sport Luigi Paulon incontrava i vertici della Monti Junior Rovigo (Paolo Reale, ndr), la FemiCz Rovigo ha preso in prestito il campo in sintetico dell’Hockey club Rovigo per preparare la difficile ed insidiosa trasferta di Ponte Galeria contro le Fiamme Oro. In Comune si sta cercando di mettere a punto una nuova convenzione per l’utilizzo del Battaglini, un atto che includa anche il settore giovanile. Convenzione che Zambelli ha dovuto firmare nel 2014 perchè costretto, un prendere o lasciare che non lasciava scampo con la stagione che stava per cominciare (amichevoli di lusso in programma con Benetton e Zebre). Frizione tra il primo piano (Delta) e lo “scantinato” (Monti) non ancora ricomposta, il neo presidente Nicola Azzi intanto ha provveduto agli allacciamenti della nuova palestra, quella dei pavimenti con le piastrelle per intenderci (LEGGI ARTICOLO). Dovrebbe essere consegnata a fine gennaio, usiamo il condizionale perchè a forza di annunci e rinvii abbiamo perso il conto.

L’erba artificiale al Battaglini servirebbe come l’aria (soprattutto per le giovanili), invece i Bersaglieri sono costretti talvolta anche a doversi allenare al circolo tennis Tre Martiri, i campi due e tre sono in condizioni disastrose d’inverno, infatti la prima squadra nel pomeriggio si è essenzialmente allenata nel campo centrale. Collettivo, poi per reparti. Particolare attenzione è stata posta al gioco aereo, nella Caserma Gelsomini solitamente c’è un fastidioso vento, bisognerà tenere conto anche di questo fattore.

Tra i big, in questi giorni, unico assente Denis Majstorovic colpito da un grave lutto (LEGGI ARTICOLO), per questo nel ruolo di secondo centro al fianco di Joe Van Niekerk è stato provato Jordan Davies. Non ci dovrebbero essere tante variazioni rispetto al pacchetto titolare, ancora da valutare un impiego dal primo minuto per Matteo Ferro, ma Andrea De Marchi nelle ultime partite ha dimostrato di scoppiare di salute, maglia d titolare che gli spetta di diritto.

Match che sarà diretto da Giuseppe Vivarini, rossoblù che dovranno prestare la massima attenzione, le Fiamme Oro non sono quelle del girone d’andata. I poliziotti sono cresciuti, Gianluca Guidi ha fatto un ottimo lavoro, motivazione in più per l’ex Umberto Casellato e Guido Barion.

11. giornata 27 gennaio 2018

Toscana Aeroporti I Medicei - Lafert San Donà

Arbitro: Andrea Piardi (BS)

Fiamme Oro Rugby - FemiCz Rovigo

Arbitro: Giuseppe Vivarini (PD)

Petrarca Padova - Mogliano Rugby

Manuel Bottino (RM)

S.S. Lazio R. 1927 - Rugby Viadana 1970

Gianluca Gnecchi (BS)

domenica, 28 gennaio 2018

Conad Reggio - Patarò Rugby Calvisano

Arbitro: Riccardo Angelucci (LI)

Classifica

Patarò Rugby Calvisano 44

FEMI-CZ Rovigo 41

Petrarca Padova 37

Fiamme Oro Rugby 32

Lafert San Donà 29

Rugby Viadana 1970 26

Toscana Aeroporti I Medicei 17

Conad Reggio 10

S.S. Lazio R. 1927 6

Mogliano Rugby 4