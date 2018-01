"La politica incapace scarica i problemi sui vigili urbani"

Rovigo - "Da un po' di tempo assistiamo ad uscite estemporanee di esponenti politici che affrontano temi legati alla sicurezza e all'attività della polizia locale, senza averne alcuna cognizione di causa, unicamente per questioni di visibilità e di propaganda politica.. Lo dice chiaramente il referente di Fp Cgil Paolo Zanini, che interviene sulla questione che sta tenendo banco in questi giorni.Ossia, la dura presa di posizione del comandante della polizia locale Giovanni Tesoro, che ha detto chiaro e tondo ai suoi uomini che. Interventi che, però, non paiono destinati a essere messi in programma nell'immediato o, comunque, non prima del 12 febbraio, a meno che non si trovi la maniera di invocare la somma urgenza.- dice Zanini -Al momento, pare che anche i più sprovveduti abbiano capito che senza personale non si possono fare servizi serali e notturni. Ho un'idea a proposito per risolvere in tempi brevi la questione: si potrebbe sopperire con delle sagome che riproducano dei vigili".. A Rovigo è diventato un problema perfino organizzare la posa e la rimozione delle transenne in occasione dei mercati o delle manifestazioni. Questa incapacità la si è scaricata sui 'vigili' che, per lungo tempo hanno sopperito con paziente umiltà al disagio creato ai cittadini, confidando in una soluzione e poi, hanno detto basta, perché, dice il personale: 'siamo Vigili, non facchini'".. "Ora l'emergenza buche sulle strade. Qui siamo al ridicolo. Anche questo problema trae le sue origini da scelte politiche sbagliate,. A questo si somma una mancanza di progetti e indirizzi politici, per organizzare questi servizi fondamentali per la sicurezza vera dei cittadini, non quella propagandata con banali e inconsistenti slogan"."Consiglio agli esponenti politici che intendano affrontare seriamente i problemi della sicurezza dei cittadini e della polizia locale, di provare prima a documentarsi, a studiare, o magari a confrontarsi con chi tutti i giorni vive sulla propria pelle la complessità e le difficoltà che si devono affrontare quotidianamente per assicurare questo servizio".A questo proposito Zanini ricorda i veri temi sui quali invece, sindaco e giunta dovrebbero dare risposte concrete ed invece tacciono.di sapere, da anni ormai, senza fare nulla, che il personale deve vivere tutti i giorni, in uno stabile che assomiglia più ad una topaia che ad una sede di uffici pubblici?Quanti soldi delle contravvenzioni vengono reinvestiti in sicurezza per i cittadini e in dotazioni per i 'vigili'?"."A proposito di personale: per quanto tempo ancora si continuerà a fare facile demagogia, lanciando anatemi roboanti per la mancanza di risorse economiche, salvo poi buttare dalla finestra quelle poche che si hanno a disposizione? Il personale non ne può più di pacche sulla spalla, parole rassicuranti, senza alcun riscontro concreto.. Ecco, parliamo di cose concrete, che si possono fare con quello che si ha a disposizione"."Infine, per favore, la si smetta di parlare di armi, o altri temi che servono solo a distrarre l'attenzione e l'incapacità di affrontare i temi vitali per la polizia locale. Prima si lavori per avere un comando normale, poi si potranno affrontare anche altre questioni, compresa questa, purché la si affronti con la mente sgombra da ogni pregiudizio e rispondendo unicamente alle esigenze dei cittadini e ai bisogni del personale".