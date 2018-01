Terza lezione con Azzalin e Corazzari

Sabato 3 febbraio alle 9.30 si terrà la quarta lezione della “Scuola di formazione ai linguaggi della politica”, sempre nella sala Celio della Provincia di Rovigo, e sarà dedicata al tema “Il lavoro dopo la grande crisi: chi lo crea, come si crea, come mantenerlo. Il ruolo della Pa e il ruolo dei privati”.

Rovigo - Una lunga analisi tra i punti che caratterizzano l'autonomia e quelli che invece declinano il concetto di federalismo, partendo dalla definizione delle due dottrine politiche, con uno sguardo rivolto alla storia, sia del nostro Paese sia all'estero. Intorno a questo ampio e complesso tema si è sviluppata sabato 27 gennaio, la terza lezione della “Scuola di formazione ai linguaggi della politica” organizzata dall'associazione politico-culturale Liberamente insieme. Davanti alla platea formata per la maggior parte dai giovani under 40 ammessi al corso e da diversi uditori, sono intervenuti per affrontare la tematica in programma “Federalismo ed autonomia: elementi conciliabili ed elementi inconciliabili” tre relatori d'eccezione, ognuno con una diversa visione ed una propria prospettiva da proporre ai partecipanti: il consigliere regionale del Partito democratico Graziano Azzalin, l'assessore regionale della Lega Nord Cristiano Corazzari e il giornalista Cristiano Bendin.Ad aprire la lezione il consigliere regionaledalla riforma Bassanini di fine anni '90 al referendum che si è svolto in Veneto (e in Lombardia) lo scorso 22 ottobre. “La riforma Bassanini – ha spiegato – prevedeva una distribuzione delle competenze dall'alto verso il basso, il massimo che si potesse fare senza toccare la Costituzione. I principi di trasferimento dei poteri che l'hanno caratterizzata sono la sussidiarietà, l'adeguatezza e la differenziazione delle competenze tra lo Stato e le Regioni. Si tratta di leggi nate per dare una risposta ad un disagio che esiste nel nostro Paese legato in particolare alla disparità di trattamento finanziario che lo Stato riserva alle cinque regioni a statuto speciale rispetto alle regioni a statuto ordinario. Si è arrivati poi alla modifica del titolo V della Costituzione nel 2001 per tagliare l'erba sotto i piedi alla Lega Nord che in quel momento imperava predicando i principi del federalismo”.Il consigliere non ha risparmiato qualche frecciatina alla Lega Nord, alle quali ha prontamenteprendendo la parola subito dopo. “Oggi tra lo Stato e la Regione Veneto – ha aggiunto Azzalin - c'è unae le risorse che verranno destinate dopo le trattative saranno solo per quelle cinque materie. La ratio è quella di rendere più efficiente il sistema ed avvicinarlo ai cittadini. Ma le Regioni non sempre si sono dimostrate virtuose nello spendere i soldi. Quello che è necessario oggi, a mio avviso, è affrontare soprattutto una riforma dello Stato”. “Dispiace vedere – ha risposto Corazzari – come l. Questo perché, tra parti politiche, anche opposte, non ci si riconosce più in un terreno comune di interessi per il territorio. Il fatto che il referendum del 22 ottobre in Polesine abbia fatto il peggiore risultato in termini di affluenza alle urne, fermandosi al 49%, dal punto di vista politico rischia di penalizzare il territorio”.Se l'assessore regionale Corazzari ha proseguito il proprio intervento puntando tutto sul giusto riconoscimento da parte dello Stato delle risorse alle Regioni, come il Veneto, particolarmente virtuose nella gestione dei servizi e delle risorse stesse, e sottolineando ilsul piano delle trattative con lo Stato per l'autonomia, la conclusione della lezione è stata affidata al giornalista Cristiano Bendin che ha esordito sottolineando come in Italia, oggi, ci sia una spinta verso “il regionalismo più che verso l'autonomia o il federalismo” e proseguendo con uno sguardo verso est, citando l'esempio dell'a nord dell'Iran, tra l'Armenia e l'Azerbaijan.