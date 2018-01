I risultati delle giovanili neroverdi

Per il gruppo di Luca Cavallaro, Daniele Tumiati e Michele Tenan una prestazione fatta di grande aggressività in difesa, dove non è stato concesso nulla, ma anche in attacco.



UNDER 16

LEONI DEL NORD EST-ANDREOTTI AUTO FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE 0-29

Bella vittoria per 0-29 dell’Andreotti Auto Fulvia Tour Rugby Villadose under 16 nel veronese contro i Leoni del Nord Est.

A segno nel primo tempo Berto e Fornasiero, con una trasformazione di Masiero; e nella ripresa doppietta di Rizzato e meta anche per Masiero, autore di un’altra trasformazione.

Molto bene il pacchetto di mischia, in particolare le terze linee, e migliorato anche l’handling, con pregevoli offload in continuità diretta. Un po’ di rammarico per le scelte di gioco nel finale: qualche pecca di egoismo non ha consentito di sfruttare la superiorità numerica e aumentare così il divario.

Villadose U16: Gozzo, Ferro, Destro, Marega, Rizzato, Masiero, Zanirato, Cariero, Amato, Berto, Fornasiero, Schiesari, Zanobbi, Vanzan, Concreto, Bonavigo.

UNDER 14

RUGBY MONSELICE-ANDREOTTI AUTO FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE 71-0

Senza storia il match under 14 con l’Andreotti Auto Fulvia Tour Rugby Villadose sconfitto ad Este dal Monselice 71-0 con undici mete subite.

Dose comunque vicino a segnare in alcune occasioni e che ancora sta sistemando gli assetti, con alcuni nuovi innesti e la ricerca dei ruoli più indicati per i ragazzi in ottica di miglioramento.

In campo: Lodo, Violante, Talmaci, Allegro, Zanobbi, Martello, Rizzato, Zanella, Bonavigo, Gennari, Dolcetto, Kostyakov, Cinti, Pelà, Mazzolaio.