La capolista ha una marcia in più

Davanti al pubblico amico di via Martiri di Villamarzana il Badia non riesce a ribaltare il pronostico. Paese, in vetta alla classifica, si conferma fuori portata.

Alessandro Tellarini: “Comunque niente è perso, forse meritavamo qualcosa di più; la prossima partita con il Villorba sarà decisiva e dobbiamo puntare al secondo posto perché non vedo come il Paese possa perdere la prima posizione”.



leggi l'articolo su Reggio - Calvisano

leggi l’articolo sull’infortunio di Basson

leggi l’articolo su Edo Lubian arbitro

leggi la cronaca di Fiamme Oro - FemiCz Rovigo

leggi l'articolo sul Badia

leggi l'articolo sul Villadose C1

leggi l'articolo sulle giovanili rossoblù

leggi l'articolo sulle giovanili del Villadose

Badia Polesine (Ro) - Abbiamo fatto decisamente troppi errori, loro sono una buona squadra, sono cresciuti molto rispetto all’andata e noi abbiamo sbagliato tantissimo, abbiamo provato a fare passaggi che non era il caso di tentare, abbiamo perso palloni e sofferto in mischia nel primo tempo, ma quando è entrato Barbujani nel secondo tempo la situazione è decisamente migliorata”. Commento amaro quello del coach degli avanti, Alessandro Tellarini fotografa perfettamente un match che ha visto i polesani subire la capolista dopo un buon primo tempo.

“Direi che abbiamo perso non solo per i nostri demeriti - continua Tellarini - ma anche per i meriti dell’avversario, è la squadra più bella che ho visto giocare fino ad ora; noi invece dobbiamo essere più tranquilli quando giochiamo, non dobbiamo cercare di esagerare nel tenere vivo il pallone, dobbiamo migliorare anche il sostegno che nelle ultime partite a volte è mancato”.

Il Badia domenica 28 gennaio parte agguerrito e già al 3’ vince una mischia e decide di provare a piazzare ma Fratini sbaglia.

Al 7’ un errore di troppo costa caro al Badia, il Paese buca la difesa dei padroni di casa e Flagiello per salvare l’azione commette un fallo antigioco e viene punito dal direttore di gara con un cartellino giallo. All’11’ il Paese coglie impreparati i badiesi e con un’azione al largo va in meta con Furlan, Zanatta trasforma (0-7).

Al 17’ il numero 8 del Paese, Serrotti, prende un cartellino giallo e gli ospiti rimangono in 14, Badia approfitta della superiorità numerica: Fratini calcia la palla in touche sui 5 metri, la mischia costruisce una maul efficace e Diego Michelotto schiaccia oltre la linea, Fratini riesce in una trasformazione molto laterale (7-7).

Il Badia continua ad approfittare della superiorità e con una bella azione dei tre quarti, Arduin, servito da Pavanello, va in meta in mezzo ai pali, Fratini trasforma (14-7). Il Paese pochi minuti dopo ottiene un calcio di punizione, Zanatta centra i pali (14-10).

Al 40’ il Paese segna la meta del vantaggio con Xhafa che approfitta di una distrazione della linea difensiva del Badia, Zanatta non sbaglia (14-17).

Il secondo tempo comincia con un Paese molto aggressivo che porta subito altri 3 punti con un piazzato di Zanatta (14-20) ed al 18’ Furlan corre e schiaccia oltre la linea, Zanatta trasforma (14-27).

Il Paese non si ferma e continua ad attaccare ed al 24’ segna la quarta meta con Frasson, Zanatta questa volta sbaglia la trasformazione (14-32). Il Badia non demorde e tenta la rimonta, dopo una serie di discussioni in campo tra i giocatori, l’arbitro decide di punire Cavallo per aver dato un pugno.

Al 32’ i padroni di casa sfruttano la superiorità e dopo una serie di pick and go Boscolo apre la palla a Pavarin che schiaccia la palla in bandierina, Fratini non trasforma (19-32).

BORSARI RUGBY BADIA vs RUGBY PAESE 19-32

Marcatori

Primo tempo: 11’ meta Furlan – trasf. Zanatta (0-7); 18 meta Michelotto D.– trasf. Fratini (7-7); 26’ meta Arduin – trasf. Fratini (14-7); 29’ c.p. Zanatta (14-10); 40 meta Xhafa – trasf Zanatta (14-17).

Secondo tempo: 2’ c.p. Zanatta (14-20); 18’ meta Furlan – trasf. Zanatta (14-27) 24’ meta Frasson (14-32); 32’ meta Pavarin (19-32).

Borsari Rugby Badia: Badocchi, Pavanello, Elia Zampolli, Arduin (St 26’ Juan Martin Ramirez), Zulato, Fratini, Flagiello (St 6’ Boscolo), Fabio Michelotto, Agustin Ramirez (St 16’ Pavarin), Fornasaro (St 13’ Rizzatello), Baggio, Aggio, Diego Michelotto (St 6’ Barbujani), Baccini, Colombo (St 11’ Ruzza). All. Alessandro Lodi

Rugby Paese: Furlan, Gritti, Visentin, Geromel, Tonon (St 35’ Stella), Zanatta (St 35’ Ceban), De Rovere, Serrotti, Frasson, Cavallo, Boffo, Xhafa, Simionato (St 18’ Deoni), Zara, Vlad (St 16’ Caeran). All. Manuel Bergamo

Arbitro: Mirco Sergi (BO)

Cartellini: 7’ Flagiello (badia), 17’ Serrotti (paese), 28’ s.t. Cavallo (paese)

Punti conquistati in classifica: Badia 0 – Paese 5

Classifica:

Rugby Paese 55

Villorba Rugby 50

Borsari Rugby Badia 41

Rugby Casale 41

Rubano Rugby 28

Cus Padova Asd 26

Rugby Mirano 24

Mogliano Rugby 17

Reno Rugby Bologna 13

Cus Ferrara 12

Rugby Viadana 10

Rugby Riviera 1975 10

I risultati delle altre partite :

Rugby Riviera – Villorba Rugby 6-50

Cus Ferrara – Rubano Rugby 0-45

Borsari Rugby Badia – Rugby Paese 19-32

Cus Padova – Reno Rugby Bologna 20-19

Mogliano Rugby – Rugby Viadana 19-3

Rugby Casale – Rugby Mirano 35-24