Il capo del Cnar si complimenta con Lubian

Mauro Dordolo, presidente della commissione Nazionale arbitri (Cnar) commenta l’esordio di Edoardo Lubian con il fischietto in mano durante la partita del campionato Under 14 tra Frassinelle e Piazzola (leggi l’articolo su Edo Lubian arbitro). Una bella soddisfazione anche per la Sezione di Rovigo. A proposito di arbitri sarà Blessano a dirigere il match tra i Bersaglieri e il San Donà sabato 3 febbraio

Rovigo – “Per l’intero settore arbitrale poter accogliere al proprio interno un atleta di esperienza come Edoardo Lubian costituisce un importante valore aggiunto. Non è banale che un atleta nel pieno della propria decida di dedicarsi anche all’arbitraggio, arricchendo la propria conoscenza del gioco e acquisendo esperienze importanti del ruolo che potrà trasferire ai propri compagni e colleghi. Al tempo stesso, il passo compiuto da Lubian può fornire al nostro settore ulteriori spunti per continuare a crescere, offrendo un contributo importante allo sviluppo della prossima generazione di affiliati Cnar”. A parlare è Mauro Dordolo, presidente della commissione Nazionale arbitri (Cnar) della Federazione Italiana Rugby. Ottanta minuti in campo in Eccellenza sabato pomeriggio a Roma, nella sfida d’alta classifica tra la sua FemiCz Rovigo e le Fiamme Oro Roma, in piena corsa per i play-off.

Il giorno dopo di nuovo in campo: Edoardo Lubian, ventisettenne flanker rossoblù, ha cambiato casacca e ruolo, passando da quello di temibile placcatore a quello di direttore di gara: il numero sette rossoblù ha infatti esordito nel match del campionato Under 14 tra il Frassinelle ed il Piazzola (leggi l’articolo su Edo Lubian arbitro), unico tra gli atleti del massimo campionato ad aver compiuto la transizione a carriera in corso. Un esempio da seguire.

Dodicesima d’Eccellenza al via, con tutte le squadre che scenderanno in campo sabato 3 febbraio alle ore 15. Allo stadio “Mario Battaglini” il derby tutto veneto tra la FemiCz Rovigo e il Lafert San Donà sarà arbitrata dal trevigiano Claudio Blessano. Da questo pomeriggio alla segreteria di viale Alfieri e al Caffè Molinari saranno disponibili in prevendita i biglietti per assistere alla partita di sabato 3 febbraio, alle ore 15 al “Battaglini”, tra la FemiCz Rugby Rovigo Delta e il Lafert San Donà, valida per la terza giornata di ritorno del campionato Italiano d’Eccellenza. Si ricorda inoltre che BersagliottoLand, l’area gioco dello stadio Battaglini dedicata ai bambini che accompagnano i genitori alle partite dei rossoblù, non sarà attiva ma riprenderà con la bella stagione domenica 18 marzo, in occasione della partita casalinga con il Mogliano Rugby.

A Matteo Liperini la sfida del “Pata Stadium” dove i primi in classifica guidati da Massimo Brunello affronteranno i quarti in graduatoria delle Fiamme Oro Rugby. Il match di Mogliano Veneto tra i padroni di casa e il Rugby Viadana 1970 di Filippo Frati sarà arbitrato da Luca Trentin, mentre a Roma il ferrarese Elia Rizzo dirigerà la sfida di Roma tra la S.S. Lazio Rugby 1927 e la Toscana Aeroporti I Medicei.

Il fischietto per lo stadio “Nando Capra” di Noceto dove andrà in scena il match tra il Conad Reggio e il Petrarca Padova sarà invece affidato al cuneese Stefano Bolzonella.

Tutte le partite del massimo campionato nazionale saranno visibili in diretta su www.therugbychannel.it e sull’APP FIR. Questo il programma per le gare del dodicesimo turno di campionato:

Eccellenza - XII giornata - 03.02.18 - ore 15.00

Diretta www.therugbychannel.it e APP FIR

Femi CZ Rovigo v Lafert San Donà

Arb. Claudio Blessano (Treviso)

AA1 Andrea Piardi (Brescia) AA2 Ferdinando Cusano (Vicenza)

Quarto uomo: Matteo Giacomini Zaniol (Treviso)

Patarò Calvisano v Fiamme Oro Rugby

Arb. Matteo Liperini (Livorno)

AA1 Vincenzo Schipani (Benevento) AA2 Federcio Vedovelli (Sondrio)

Quarto uomo: Francesco Pulpo (Brescia)

Mogliano Rugby v Rugby Viadana 1970

Arb. Luca Trentin (Lecco)

AA1 Giuseppe Vivarini (Padova) AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto uomo: Vittorio Favero (Treviso)

S.S. Lazio Rugby 1927 v Toscana Aeroporti I Medicei

Arb. Elia Rizzo (Ferrara)

AA1 Claudio Passacantando (Pescara) AA2 Gianluca Bonacci (Roma)

Quarto uomo: Giampiero Salvi (L’Aquila)

Conad Reggio v Petrarca Padova

Arb. Stefano Bolzonella (Cuneo)

AA1 Francesco Russo (Milano) AA2 Andrea Laurenti (Bologna)

Quarto uomo: Alfonso Poggipolini (Bologna)