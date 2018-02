"Risparmiati 180 milioni di euro con le gare centralizzate"

L'assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, è convinto della bontà della scelta della giunta di approvare gli acquisti centralizzati in sanità. E lo dimostra con i numeri del risparmio



Rovigo - “Questa è una delle migliori carte che ci stiamo giocando e che ci permettono di essere l’unica Regione d’Italia a non aver imposto ai cittadini un’addizionale regionale Irpef sulla sanità. Una programmazione dalla quale mi auguro traspaia con chiarezza l’entità dello sforzo economico che sostiene il funzionamento dell’intera macchina sanitaria e la sua vastità”. Sono le parole dell'assessore alla Sanità della Regione Veneto, Luca Coletto, che commenta la programmazione pluriennale per gli acquisti centralizzati in sanità che, per le gare assegnate nel 2016-2017, pari a un totale di 4 miliardi 300 milioni, avrebbe prodotto risparmi per 180 milioni circa.

“Mentre continuano a imperversare troppi maghi Merlino con le loro bacchette magiche – aggiunge l’assessore – la Regione ha cominciato questo immenso e concreto lavoro di riforma delle modalità d’acquisto già dal 2011 e oggi possiamo presentare risultati esemplari”. Tra questi, l’Assessore indica anche “l’essere riusciti a spingere il mercato ad adeguarsi e a offrire prezzi sempre più convenienti per le casse pubbliche. Un risultato impensabile fino a pochi anni fa, perché questa volta le regole del mercato le ha fatte il pubblico senza subirle, costituendo una situazione virtuosa che non potrà modificarsi in futuro”.