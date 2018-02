La cultura diventa impresa, il bando perché succeda

Le domande di contributoRovigo - “La Regione ha fatto proprio, anche nella promozione della cultura, il valore dell’impresa, un valore che nel Veneto è sinonimo di capacità di far bene il proprio lavoro”.Con queste parole l’assessore alla cultura della Regione del Veneto ha concluso venerdì 2 febbraio nella sede della Camera di Commercio di Rovigo il suo(Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2014-2020 del Veneto mette a disposizione del settore culturale per la creazione di nuove imprese culturali, creative e dello spettacolo.“Per la prima volta in questa legislatura la Regione del Veneto ha deciso di utilizzare i Fondi europei per lo Sviluppo Regionale (Fesr) per investimenti a sostegno del settore delle industrie culturali – ha evidenziato l’assessore – e stiamo lavorando per far sì che queste azioni diventino una prassi consolidata, rappresentando un’occasione di sviluppo economico per il nostro territorio, favorendo la nascita di eccellenze a livello internazionale”.Questo bando dispone di unae le domande di contributoattraverso il Sistema informativo unificato (Siu).“I risultati del primo bando Por Fesr a favore della nascita di nuove imprese culturali ha confermato l’efficacia di tale strumento – ha spiegato l’assessore –: abbiamoQueste neonate imprese operano in diversi settori dell’imprenditoria culturale:. Sono aziende oggi pienamente attive nel mercato, che lavorano a pieno ritmo, confermando la produttività dell’investimento effettuato”.L’assessore ha poi ricordato una serie di dati che dimostrano la vivacità imprenditoriale di questo settore, che ha abbandonato l’idea del contributo regionale, come una ‘stampella per stare in piedi’: “Quanti sono interessati a partecipare al bando – ha concluso – devono sapere che, alla base di questi finanziamenti, oltre al valore culturale dell’operazione, sono essenziali le ricadute economiche che queste imprese potranno generare in termini economici e occupazionali”.