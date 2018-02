La macchina del fango a 5 Stelle a tanti eletti non piace

Rovigo - "Il primo compito del Movimento 5 Stelle è riportare all’interno delle istituzioni i valori etici di verità, da troppi anni calpestati".. Tutto è partito con la pubblicazione delle chat, interne al movimento, nelle quali si invita, in sostanza, a puntare la campagna anche sullo screditamento, a livello personale, dell'avversario. L'imperativo, quindi, sarebbe quello di scoprire le sue "nefandezze" per renderle pubbliche. Il metodo della macchina del fango, insomma, che non piace a tanti, in casa 5 Stelle.la nostra metodologia di comunicazionecome la peggiore stampa scandalistica è solita fare al servizio di editori prezzolati o del peggiore offerente. Siamo convinti che ci sia stato un grave fraintendimento ed è necessario fornire complete spiegazioni"."Se qualcuno che opera in nome e per conto del Movimento avesse commesso intenzionalmente o meno un atto così deprecabileche non appartengono agli attivisti e ai portavoce che hanno aderito ad un chiarissimo codice etico: 'Il Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle ha lo scopo di garantire una condotta, da parte di tutti gli iscritti e, in particolare, dei portavoce eletti, ispirata ai principi di lealtà, correttezza, onestà, buona fede, trasparenza, disciplina e onore, rispetto della Costituzione della Repubblica e delle leggi.Gli iscritti ed i portavoce eletti ispirano la propria azione politica ed il loro comportamento al di fuori dell’attività associativa ai valori della democrazia partecipata, della libertà, dell’onestà, della solidarietà, della trasparenza e dell’uguaglianza avendo cura di contenere il dibattito politico nei limiti della normale dialettica politica, evitando toni e linguaggio che sottendano atteggiamenti di aggressività e prevaricazione'""E' il momento di prendere posizione con la massima chiarezza sul confine tra ciò che è lecito e ciò che è inaccettabile nella lotta politica.Siamo certi che tutti i portavoce del Veneto aderiranno immediatamente a questa nostra presa di posizione.Di seguito, i firmatari del documento:consigliere comunale Salzano (Ve);consigliere comunale Spinea (Ve);consigliere comunale Spinea (Ve);, consigliere comunale Martellago (Ve);consigliere comunale Martellago (Ve);, consigliere comunale Martellago (Ve);, consigliere comunale Piazzola sul Brenta (Pd);, consigliere comunale Cervarese Santa Croce (Pd);, consigliere comunale Monselice (Pd);, consigliere comunale Cartura (Pd);, consigliere comunale Conselve (Pd);, consigliere comunale Conselve ( Pd);, consigliere comunale Saonara (Pd);, consigliere comunale Rovigo (Ro);, consigliera Regione Veneto;, consigliere comunale Sommacampagna (Vr);, consigliere comunale Torri di Quartesolo (Vi).