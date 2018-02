“Siamo un insieme di professionisti, chi dice il contrario ci teme”

Rovigo –e chi invece viene da cinque anni di legislatura dedicati agli affari costituzionali come. E ancora chi è giovanissimo ma ha esperienza da attivista da vendere come ilI candidati del Movimento Cinque Stelle si presentano alla città.A presentarli il coordinatore e consigliere regionale, il veronese. La prima a presentarsi è, giovanissima ma già onorevole uscente del Movimento dopo cinque anni alla Camera in commissione giustizia, candidata al plurinominale alla Camera, capolista nel nostro collegio.– commenta – abbiamo portato una ventata di novità i parlamento e continueremo a farlo.dal taglio dei loro stipendi in un fondo ministeriale dedicato alla imprese del territorio”.Presente anche il senatore uscente eletto cinque anni fa nel collegio polesano,, ricandidato al Senato ma in un altro collegio, ex dipendente del Sert di Rovigo, e impegnato nella lotta al gioco d’azzardo., deputato uscente dopo cinque anni di commissione affari costituzionali: “Uno dei punti fondamentali del Movimento Cinque Stelle èche dovrebbero invece essere agevolate perché tessuto dello sviluppo del Veneto. Continuerò a lottare per la vera digitalizzazione della normativa della pubblica amministrazione e l’introduzione del merito nella Pa”., che dopo essersi presentato dichiara: “Se verrò eletto la mia prima attività saràdei terreni che i privati hanno inquinato. Inoltre, dopo la mia esperienza all’università di Zurigo,, che ne hanno bisogno”.Per l’uninominale al Senato, il Movimento ha candidato– spiega D’Acquino – Mi sono messa a disposizione del Movimento proprio per le mie competenze. Le leggi vanno cambiate, i proprietari hanno grosse difficoltà di assunzione e i dipendenti usciti da cicli produttivi non riescono a reinserirsi e nessuno gli dà possibilità di riuscirci. Io sono una professionista competente, non una politicante, non l’ho mai fatto. Sono abituata a studiare, imparare, confrontarmi e trovare la soluzione migliore.”.Nel plurinominale del Senato, nel nostro collegio, corre anche“Viviamo in un paese con forti, fortissime competenze – spiega – ora dobbiamo puntare all’innovazione, alle nuove tecnologie.“Abbiamo presentato candidati con diverse competenze ma tutti molto preparati nei loro campi – commenta il coordinatore Brusco – Stiamo dimostrando che non siamo come molti, forse quelli che ci temono, ci definiscono, ovvero incompetenti. QuestiMa non si può negare che un po’ di tensione interna al Movimento continui a persistere anche ora che le Parlamentarie (le votazioni per scegliere i candidati) sono belle che concluse. Alla presentazione dei candidati, infatti, mancavano tanti storici militanti del Movimento Polesano ed èUn esempio è il consigliere comunale Ivaldo Vernelli che al termine della presentazione, rivolto al coordinatore Manuel Brusco, commenta: “Sai bene come la penso, le battaglie si fanno sul territorio e dovresti saperlo bene anche tu, motivo per cui io ti darò tutto l’aiuto che vuoi per quanto riguarda la Camera, ma non sarà così per il Senato”.